Dentro de unos días pondrá rumbo a Honduras para convertirse en uno de los concursantes estrella de la nueva edición de 'Supervivientes' pero antes Kiko Matamoros quiere irse con sus asuntos legales 'bien atados'.

Así, este lunes le hemos visto acudiendo a los Juzgados de Pozuelo de Alarcón, donde estaba citado por el juez para declarar por la millonaria deuda que le reclama Hacienda y que el colaborador quiere derivar a Makoke, ya que sostiene que era él quien pagaba las hipotecas tanto de la casa que el exmatrimonio posee en la madrileña localidad de Majadahonda - donde ahora reside su hija Anita Matamoros - como del impresionante chalet de La Finquilla, en Pozuelo de Alarcón, en la que sigue viviendo la modelo.

Tranquilo, sonriente y bromeando con la expectación mediática que se ha creado con su visita a los juzgados - "me siento agobiado, cohibido y coartado. Os voy a demandar, ni que fuera la Pantoja" ha ironizado - Kiko nos ha contado que se encuentra "bien", explicando que su citación ante el juez se debe "al tema de las casas y eso".

Confiado en que todo se solucione a su favor, el comentarista ha sorprendido al asegurar que "no" confía en la justifica "porque a veces funciona y a veces no". "Espero que en este caso sí" ha añadido sonriente, confirmando que su única "intranquilidad" en estos momentos es su inminente participación en 'Supervivientes'.

Una aventura que, confiesa, está deseando empezar, aunque no sabe cómo llevará la falta de tabaco - y es que a pesar de anunciar en su reciente viaje a Maldivas que dejaba de fumar, está aprovechando hasta el último momento porque "allí no se puede fumar" - Kiko cree que su hija Laura Matamoros es "inteligente" al no apostar mucho por él: "Cuando esté allí lo veré, pero va a ser jodido separarme de Marta", ha reconocido, asegurando que no le gustaría concursar con Makoke: "¿Cómo me va a gustar coincidir con ella? Ni en 'Supervivientes' ni en la calle".

El presentador ha acudido al plató de Sálvame donde sus compañeros se han despedido de él. . "Por fin se cumple una ilusión. Lo vas a hace muy bien, sé que no vas a protestar en todo el reality, no vas a pasar hambre casi, y que te vas a llevar bien con todos los amis con los que van. Déjate de gilipolleces de estos que dicen que han pescado y han hecho fuego. Se va a hacer contenido", le ha aconsejado' Kiko Hernández.

"Kiko me gustaría poder haberte dado un abrazo, te voy a echar de menos pero no te quiero ver pronto, te quiero ver llegar hasta el final", se ha despedido Chelo. "Vamos a estar todos pendientes del mínimo fallo para darte cera, así que hazlo muy bien, te tengo mucho cariño", le ha asegurado Miguel Frigenti.

Belén Esteban ha advertido a su compañero: "Muchos besos, que tengas mucha fuerza porque si no sabes que te voy a criticar. Suerte Kiko, te voy a echar de menos".