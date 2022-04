Tan solo unas horas después del gran estreno ‘De Miss fea, a yo soy Bea’, Marta Riesco ha reaccionado en sus redes sociales. Ha comenzado explicando el problema de salud que sufrió de pequeña en uno de sus ojos y ha terminado suplicando que se la deje en paz. Ha intentado tomarse la fama con humor, pero no lo está consiguiendo “Esto no hay cuerpo humano que lo aguante”.

Visiblemente abatida y con el filtro que suele utilizar, Marta Riesco ha utilizado la cámara de su móvil para suplicar que la dejen en paz. Asegura haber llegado a su límite y no entiende el acoso mediático y las continuas burlas que se generan hacía su persona “Desde hace 5 meses llevo sufriendo un acoso y derribo increíble por parte del programa ‘Sálvame’ y La Fábrica de la Tele, hasta el nivel que tuve que coger una baja médica porque el acoso era insufrible, era demasiado. Han sacado todo lo que podían sacar de mí desde que tenía 18 años y la suerte que tengo es que no he hecho nada malo a nadie”.

"Lo único que hecho es enamorarme de una persona que ellos han considerado que ha cometido un delito. Aunque la justicia no lo vea así", comentaba en sus stories de Intsgaram.

"Como puede ser que salga en una pantalla de Socialité una cantidad de chicos y de decir, ¿Con cuál de estos chicos se ha enrollado Marta Riesco?", destacaba. La periodista también ha mandado un mensaje directo a Jorge Javier, que estos días se ha mostrado muy crítico con ella en Sálvame y ha publicado una opinión en su blog de Lecturas que lleva por título "Lo mejor que le puede pasar a Marta Riesco es que su amor con Antonio David se rompa". "La gente sabe equivocarse por sí sola. Me centro en ti, Martita mía. Me estás dejando de gustar, ya no me haces tanta gracia. Porque en menos de un mes has perdido frescura y espontaneidad", destacaba el presentador de Sálvame.

"Cómo una persona que ha escrito sobre el bullying que ha pasado en su vida, que yo le admiraba, puede estar así riéndose de mí, hablando de mi ojo", declaraba Riesco en su vídeo. "Creéis que yo tengo que llagar a mi casa todo los días llorando, con un ataque de ansiedad, porque es cada día riéndose de mí. He dicho que no a Supervenientes, he dicho que no al Sálvame diario, he dicho que no al Deluxe. Tenéis que parar, porqué algún día alguien va a cometer una locura por el linchamiento mediático", confesaba.

Marta solo quiere una cosa “Lo único que quiero es que me dejéis seguir trabajando, que me dejéis vivir… He dicho “no” a ‘Supervivientes’, he dicho “no” al ‘Deluxe’, al ‘Sálvame’ diario… Tenéis que parar porque algún día alguien va a cometer una locura del linchamiento público que le hacéis. Yo estoy que no puedo más, soy una persona alegre… Os pido por favor, que me dejéis en paz, que dejéis de reíros de mí, que dejéis de ir a mi pueblo buscando testimonios. Lleváis meses intentado destrozarme”. Parece que Marta ya no puede más y tras cargar con mucha dureza contra Jorge Javier Vázquez nos explica cómo hacer nuestro trabajo “Estoy no hay cuerpo humano que lo aguante. Entretened sin vejar, sin ridiculizar, sin meteros con el físico de las personas…”.