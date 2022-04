Algo así como la entrevista más corta de la historia de "Sálvame". Eso es lo que hicieron en el programa, durante el espacio de "Lo de Belén", con el testimonio del presentador Antonio Hidalgo. Esto es lo que sucedió.

Antonio Hidalgo fue uno de los invitados de "Lo de Belén", el nuevo "talk show" dirigido por la "princesa del pueblo", en el que cada día hay personas que van a contar sus historias.

Uno de ellos fue Antonio Hidalgo. El presentador, famoso por sus trabajos en "El programa de Hermida", "Sabor a ti" o "Una pareja feliz", no dudó en rajar contra el mundo de televisión, pese a estar sentado en el plató de uno de los programas más destacados del panorama nacional.

"Detrás del envoltorio parece que es todo muy bonito. Sabéis que esto es un veneno diario de presión, de tensión... parece que nos queremos todos muchísimo peor en el fondo hay celos y envidias, estamos en manos de directivos que a veces aciertan y a veces no... Es un mundo que no me aporta demasiado", explicó con tranquilidad Hidalgo.

La reflexión no pareció gustar mucho a Jorge Javier, que no dudó en interrumpirle. "No te recuerdo así. Algo te ha debido pasar. La época en la que estuvimos juntos te lo pasabas bomba y disfrutabas", le interpeló el presentador de "Sálvame".

Hidalgo respondió: "Luego cuando sales y ves el mundo que es la televisión, realmente tiene una carga que te absorbe la energía. Lo primero que se hace aquí es mirar la audiencia. Me levanto todos los días mirando el numerito. No me afectaba, pero vosotros sabéis que eso afecta. Y si el número es bueno está todo el mundo de buen humor y si no...".

Nuevamente Jorge Javier volvió a la carga. "Yo discrepo bastante, aunque en estos momentos lo estamos mirando más", afirmó, en clara alusión a las malas cifras de audiencia cosechadas por "Sálvame" en los últimos meses, que podrían acabar con la cancelación del programa.

"Cuando la ola no va bien, lo miras mucho. Sabéis también que dentro de esta camaradería también hay mucho...", dejó entrever Hidalgo. Nuevamente Jorge Javier trató de zanjar: "Ahí también discrepo contigo".

Luego Belén Esteban aprovechó para cambiar de tercio, y le sacó el tema del estado de salud de Ana Rosa Quintana, que actualmente lucha contra el cáncer, de la que fue compañera: "Hablé el domingo con Ana Rosa. No la molesto mucho, porque entiendo que no está para que todo el mundo la esté molestando, pero sí le pregunto de vez en cuando. Es una campeona y fuerte como un roble. Está ahí y dentro de un poquito estará aquí. Seguro".

En ese momento, desde "Sálvame aprovecharon para despedir a Antonio Hidalgo, pese a que la entrevista apenas duró unos segundos. "Algo te ha pasado que se nos escapa", le insistió de nuevo Jorge Javier Vázquez.

"Sálvame", un clásico de la televisión en España

"Sálvame" es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de "Supervivientes" pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes "Deluxe" o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

De hecho "Sálvame" ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.