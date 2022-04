Las incendiarias palabras de María Jamardo en 'Ya son las ocho' sobre el bombardeo de Gernika han tenido consecuencias. El espacio que presenta Sonsoles Ónega ha pedido disculpas a los espectadores que se hayan sentido ofendidos después de que la colaboradora afirmara sobre el ataque en 1937: "Ni el que bombardeaba era malo, ni los que eran bombardeados eran tan buenos".

“Ayer, en este programa, una colaboradora expresó una opinión personal sobre el bombardeo de Gernika a raíz de las palabras del presidente Zelenski. Y quiero decir algo desde aquí: este es un espacio abierto, donde tienen cabida todos los criterios. A veces pasa, y ayer ocurrió, que esos criterios han resultado ofensivos para las convicciones de nuestros espectadores e incluso injustos con la historia", empezó diciendo la presentadora.

"No pasa nada por pedir disculpas y lo hacemos, a quienes se han sentido injuriados, entre los que se puede encontrar este equipo. Se hizo un mal uso de la libertad de expresión, que Telecinco garantiza siempre, y reitero en nombre de esta empresa, que es mi casa, que esa forma de interpretar la historia más dolorosa de España, no coincide en absoluto con nuestra forma de pensar y, desde luego, no con la mía”, zanjó Ónega.

Jamardo, ex de OkDiario, afeó la comparación de la guerra en Ucrania con el bombardeo de Gernika que hizo Zelenski de esta manera: “Me ha parecido mal porque yo creo que hay que recordar que en aquel momento el socialismo y el partido comunista estaban del lado, o tenían el apoyo de Stalin o de las ideas de Stalin. Entonces, ni el que bombardeaba era bueno, ni los bombardeados eran tan buenos tampoco. O ni el que bombardeaba era malo, ni los que eran bombardeados eran tan buenos. Yo creo que una guerra civil es un fracaso de un pueblo al completo, esto no tiene nada que ver con una guerra civil”.

Aunque dijo textualmente eso, Jamardo no se ha retractado en redes sociales, sino que se ha escudado en que se han descontextualizado sus palabras y que no se la quiso entender bien, ya que quería referirse al bando republicano y no a civiles. Sin embargo, y a pesar de que muchos usuarios le han pedido que se retractara por no haber sabido explicarse con exactitud -hizo alusión a los "bombardeados", no a soldados-, ella ha decidido hacer caso omiso a las críticas.