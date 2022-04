Mucho se ha comentado durante toda la semana el tortazo que Will Smith pegó a Chris Rock durante la gala de los Oscar 2022. Un altercado que a día de hoy sigue teniendo una repercusión mediática impresionante, de hecho, muchos rostros conocidos de nuestro país se han posicionado abiertamente y han opinado qué les ha parecido el que sin duda se ha convertido en el momentazo de los premios.

Hemos hablado con Soraya Arnelas, que al comienzo de su carrera también sufrió bromas y burlas con su famoso "poyeya", y nos ha mostrado su más sincera opinión sobre el escándalo de Hollywood: "pero bueno, ahora con el tiempo lo ves de otra manera. Te hace daño, pero por eso te digo, a mí que Will Smith le hay dado un bofetón no tiene justificación pero lo entiendo".

La cantante, que tuvo que suspender su boda por la pandemia, ya está viendo vestidos de novia: "mi idea sigue siendo casarme, no tengo fecha. De momento este verano será el bautizo de Olivia, de la pequeña. La boda ya voy fichando vestidos y diseños y me tocará algún día probarme, de momento no me he probado nada".

Madre de dos niñas, la cantante le encanta la idea de que las pequeñas estén presentes en la boda, algo que para ella y su marido: "es un sueño hecho realidad y el hecho de tener tus hijos y disfrutar de ellos lo hace aún un poquito más especial". A la boda que si va a asistir próximamente, es a la de su amiga Chenoa: "vamos a estar siendo testigos del amor tan infinito que se tienen, es increíble verles juntos".