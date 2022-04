De uno de los momentos más felices e importantes de su vida a casi no suceder. Eso es lo que estuvo a punto de pasar en la vida de un famoso torero, que por consejo de su madre casi no se presenta el día de su boda. "Coge un coche y vete", le dijo.

El torero en cuestión es Francisco Rivera Ordóñez. Y todo este tinglado tuvo lugar antes de su boda con Eugenia Martínez de Irujo, hija de la fallecida Duquesa de Alba.

Tal y como ha relatado Rivera en una entrevista televisiva con Anne Igartiburu, su madre, Carmina Ordóñez, no estaba a favor del enlace. "Mi madre sabía que éramos muy jóvenes. Que era un poquito precipitado, que no estábamos preparados para eso", aseguró.

Tanto, que Carmina Ordóñez llegó a intentar parar la boda hasta horas antes de su celebración. "La noche antes me cogió y me dijo: 'Esto no va a funcionar. Cogeros un coche (junto a unos amigos que estaban con él), iros y no te cases. Esto no va a funcionar?", asegura que le dijo.

De hecho, por lo que cuenta Rivera, Carmina Ordóñez no veía ni mayor problema en las consecuencias que la "fuga" pudiese ocasionar. "No te preocupes que yo me quedo aquí y dentro de un mes no se habla de nada", afirma el torero que le dijo su progenitora.

Por eso, tal y como cuenta Rivera, a Carmina Ordóñez no le extrañó cuando le anunció que se separaba de Eugenia Martínez de Irujo. "Me dijo: 'Mucho habéis durado'".

Pese a todo, asegura que se queda con lo bueno. "Sobre todo que tenemos una niña espectacular", ha asegurado a Igartiburu.

Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo se casaron en 1998 y acabaron divorciándose solo cuatro años después, en 2002.

Tras la ruptura ella volvió a contraer nupcias en 2017 con Narcís Rebollo Melció, mientras que él pasó por la vicaría por segunda vez en 2013 con Lourdes Montes.