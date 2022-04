Kiko Rivera e Irene Rosales han estado disfrutando de unos días de desconexión absoluto en un hotel de Punta Cana, pero todo llega a su fin y hoy han regresado de esos días en la playa con una sonrisa en sus rostros y por supuesto, un color bronceado que ya quisiéramos muchos.

"Muy bien, muy a gustito" nos confesaba Irene en su llegada, además nos aseguraba que sus hijas habían disfrutado muchísimo de todas las prestaciones del hotel: "Imagínate, se lo han pasado pipa".

Sin embargo, el hijo de Isabel Pantoja se mostraba más discreto en cuanto a sus vacaciones, pero sí que nos confirma que está mejor de la rodilla: "De momento vengo mejor con la rodilla, que es lo más importante", tanto es así que lleva la muleta encima del carro: "Han sido muchos meses con muletas y ahora ya estamos mejorcito".

Le preguntamos al dj por la información que se ha publicado sobre su la búsqueda de casa que estaría haciendo su tío, Agustín Pantoja, en Madrid ahora que Isabel Pantoja parece que tiene claro que se quiere ir de Cantora y obtenemos como respuesta la risa de Kiko: "Jajajajaja".

Le preguntamos también por la supuesta decisión de su madre de marcharse para siempre de Cantora y vender su finca, a lo que se queda mudo y no nos contesta. En cuanto a la participación de su prima Anabel Pantoja en 'Supervivientes', el dj le desea lo mejor: "Mucha suerte para ella, que le vaya muy bien"

Telecinco continúa desvelando los famosos que pondrán rumbo a Honduras en muy pocos días para participar en la nueva edición de 'Supervivientes'. El caso de la sobrina de Isabel Pantoja es especial porque ya vivió esta experiencia en la edición emitida en 2014. Su paso por los Cayos Cochinos fue breve, ya que se convirtió en la segunda eliminada de la audiencia tras 14 días de convivencia con sus compañeros. Cabe recordar que fue ella misma quien pidió su expulsión debido a las condiciones extremas del programa.

A pesar de esta mala experiencia, parece que Anabel Pantoja está decidida a mejorar el mal sabor de boca que le dejó la isla hace ocho años. La influencer ha asegurado que en esta ocasión no será necesario activar "el protocolo de abandono". "Voy a por todas, confiad en mí. Dadme un voto de confianza. Voy a liarla parda, a por todas", ha dicho en un vídeo.

En el plató de 'Sálvame', la sobrina de la tonadillera ha querido dejar claro que emprende esta aventura de una forma muy distinta a como lo hizo en 2014: "Quería quitarme esa espinita (...) estuve dos semanas y no tengo justificación por pedir que me echaran, pero las dos primeras semanas fueron horribles por las lluvias". "No era la misma que soy ahora mismo. Hace ocho años no valoraba lo que era 'Supervivientes' y ese trabajo", ha afirmado.