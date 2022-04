Durante la última emisión de 'Viernes Deluxe', el programa dio voz al testimonio de Vanessa Martín, que narró cómo sufrió maltratos por parte de Pepe navarro. No obstante, hace unos meses Paloma García Pelayo tuvo que hacer frente a una reprimenda de parte de Jorge Javier durante una entrevista a Pepe Navarro por poner de relieve este episodio de maltrato. Sin embargo, Paloma ha tenido que encararse en esta ocasión con Kiko Hernández por volver a dar voz a la versión de Navarro.

Cuando Hernández respondió a la versión de la entrevistada, esta no dudó en replicarle: "No quiero la versión de Pepe. Él tiene aquí su sillón, así que puede venir y contar su versión, pero que traiga todas esas pruebas". Sin embargo, el colaborador quiso dejar claro que él no cuestiona la sentencia que condena a Navarro: "Hay una directora que me ha llamado para que yo de hoy esta versión", aclaró.

De hecho, María Patiño no dudó en echarle una mano a su compañero: "Quiero sacar la cara por mi compañero Kiko Hernández, que está haciendo una labor que se la han pedido y me niego a que se le señale como una persona que está defendiendo algo que es indefendible". "Sé que Kiko está haciendo su labor", aclaró Vanessa para tratar de calmar las aguas, momentos antes de que Paloma García Pelayo entrase en acción.

"No me gusta interrumpir a mis compañeros, pero ¿eso qué tiene que ver con la agresión que sufrió? La versión de Pepe ya está juzgada", le reprochó a su compañero. "Tendrá que decir Jorge Javier si está bien o no dar la versión de Pepe", le respondió Hernández, que no dudo en seguir preguntando. "¿Por qué en la primera entrevista que das en '¿Dónde estás corazón?' pierdes contra Pepe Navarro en primera instancia 30.000 euros?'. Fue entonces cuando Jorge Javier intervino para corregir a su compañero: "Por un tema de honor que nada tiene que ver con la sentencia".

"Exacto, porque es un caso que tiene más implicados, la cadena, la productora y no viene al caso", puntualizó rápidamente García Pelayo. No obstante, esta intervención no gustó nada a su compañero, que le respondió duramente: "No me vas a decir más lo que viene al caso o lo que no. Para esto tengo una directora por el pinganillo y un presentador. Y yo tengo la necesidad de saber esa duda". Pero Paloma no se cayó ante su compañero: "Relájate. La Ley de Violencia de Género entre en vigor en 2004-2005, después de que se produjera la agresión, que es precisamente lo que sufrió esta mujer. Y no se puede estar dando voz aquí a unos argumentos que se niegan en un juzgado", sentenció la colaboradora.