'Supervivientes: Conexión Honduras' llegó con fuerza a la noche del domingo. El reality de Telecinco, con Ion Aramendi estrenándose como presentador, anotó un potente 18,4% y 1.940.000 espectadores. De esta manera, le arrebató el liderazgo a 'Infiel' en Antena 3, que bajó a un 13,6% y 1.774.000 seguidores. Por su parte, 'La película de la semana' de La 1 con 0Asalto al poder (White House Down)' firmó un correcto 10,1% y 1.418.000 fieles. Buen dato también para 'Lo de Évole' en laSexta, que obtuvo un 9% y 1.347.000 espectadores con la entrevista a Julia Otero.

El programa no da tregua a sus concursantes y los Cayos Cochinos los reciben con lluvias y mucho viento. Pero las condiciones meteorológicas no han sido lo que más ha incomodado a los habitantes de Playa Royal y Playa Fatal, lo peor para ellos han sido: los ronquidos de sus compañeros.

La primera noche ha llegado cargada de lluvia y viento desagradable. Los concursantes de Playa Royal se han refugiado en la cabaña que han construido, pero no todos han estado contentos con el espacio que han recibido en el refugio. Kiko Matamoros han sido el primero en saltar cuando no le dejaban espacio para entrar en la cabaña: "Se me están hinchando las pelotas". Todos han intentado dormir juntos bajo el 'techo' de la construcción y el momento ha sido de más enfado que de ayuda.

Otro que no estaba muy contento con la distribución de la cabaña ha sido Juan Muñoz, al que, según él, han 'dejado fuera del tiesto': "Tengo medio cuerpo fuera y me estoy mojando". Además, no le ha gustado la actitud 'poco generosa' de Rubén Sánchez Montesinos con él. "Me estás clavando esto donde precisamente me duele, Rubén", decía Juan Muñoz, visiblemente molesto. "Pero si tienes todo ese trozo", le espetaba la pareja de Enrique del Pozo. "Gracias, Rubén", contestaba el cómico.

Pero lo que más ha molestado a los concursantes han sido los ronquidos que se escuchaban en toda la playa. Anabel Pantoja no puede más: "Yo no puedo dormir con una persona así, refiriéndose a los ronquidos de Juan Muñoz". "Mañana pido unos tapones", ha concluido.

Un exconcursante de Supervivientes confiesa que no volvería

Le conocimos en las redes sociales, pero lo cierto es que su paso por 'Supervivientes' nos hizo empatizar con él al máximo al conocer sus fortalezas, pero también sus debilidades. Ahora, hablamos con Sergio Carvajal y nos confiesa cómo está su vida personal, sus proyectos y qué opina de esta edición del concurso que empezó la semana pasada.

El modelo nos ha asegurado que tiene pendiente dar el paso de consolidar su relación con Natalia García Timofeeva: "siempre entra, siempre entra pero ahí está la cosa" y además, asegura que cualquiera de los dos podría declararse al otro: "tengo que dar el paso o tiene que ella dar el paso. A día de hoy, no se sabe quién tiene que dar el paso".

El consejo que le da a los concursantes de 'Supervivientes 2022' es que tengan mucha fuerza mental para sobrellevar el aislamiento: "que tengan mucha paciencia, mucha fuerza mental porque al final, están mucho tiempo en un sitio, viendo a la misma gente, viendo gente que se va y viene, no tienen información de sus allegados y creo que todo eso es, incluso, más duro que el hambre, te lo puedo garantizar".

El joven recuerda que él no pudo disfrutar de la visita de su novia pero al menos pudo hablar con ella por teléfono: "yo no tuve esa energía de la visita porque, por temas profesionales, mi pareja no pudo venir pero tuve dos minutitos de llamada que fueron un aire de vida para mí" y nos asegura que ha retomado su entrenamiento y su vida normal tras su paso por el reality: "he vuelto a entrenar, he vuelto a comer como una persona normal. La verdad que se agradece, se agradece la vuelta al mundo".

Además, nos confiesa que recuperó enseguida el peso que había perdido durante su estancia en el concurso: "yo creo que en dos meses, los quince kilos estaban por encima, gané diecisiete o dieciocho o más" y descarta volver a participar en el programa: "creo que lo bonito de esta experiencia es que solo se puede vivir una vez en la vida y que somos unos pocos los elegidos para vivirla", pero añade: "a no ser que se me ofreciera algo que me llamara mucho la atención, no estoy dispuesto porque no me gusta el mundo de la televisión".