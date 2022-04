Apasionada del tenis, Gisela ha sido uno de los rostros conocidos que se han dejado ver en la final del Torneo Conde de Godó en Barcelona, con el que Carlos Alcaraz ha confirmado el impresionante momento de forma que atraviesa alzándose con el título tras un trepidante encuentro frente a Pablo Carreño.

Una caja de sorpresas a pesar de las dos décadas que lleva en el mundo de la música, la triunfita nos ha contado que practica este deporte siempre que tiene un ratito, ya que le ayuda mucho a desconectar. "Es una de mis grandes aficiones, como montar a caballo. Cantar ya es otra cosa, mi profesión y mi vocación" señala sonriente.

Íntima amiga de Chenoa desde que se conocieron en la Academia de 'Operación Triunfo' en el año 2001, Gisela reconoce que todavía no sabe si está invitada a la boda de la artista y Miguel Sánchez Encinas, a pesar de que quedan tan solo dos meses para su gran día: "No sé cómo va a ser, pero espero que sea muy especial para ella y tenga a su lado a las personas más especiales y a quien ella haya querido".

"No te puedo decir si me ha invitado a mí o a mis compañeros porque creo que se va a esperar la cosa hasta el último momento" asegura, admitiendo que al tratarse de "una cosa tan íntima y tan de ella y de su pareja, Miguel" tanto ella como el resto de triunfitos "respetamos completamente los tiempos que ellos quieran poner". "A mí también me gustaría que no me presionaran porque es un momento muy complicado, con muchas cosas a tener en cuenta, muchos nudos que atar y muchas cosas que organizar. Todo a su tiempo" explica, revelando que entiende perfectamente la postura de Chenoa al no desvelar por el momento la lista de invitados a su boda.