La polémica estalló en Ya son las ocho. Allí se dio la mayor exclusiva de los últimos meses en el mundo rosa. Y , además, lo hizo su propia protagonista. Marta Riesco rompía en directo con Antonio David.

"No creo que pueda continuar con la relación. Siento estar haciéndole esto a mi familia el día que celebro mi cumpleaños. Lo iba a celebrar el martes y no pudo estar, hoy no ha podido estar tampoco…Lo hago por dignidad y por amor propio", continúa. "Él está donde cree que tiene que estar y ya está…A veces en la vida una se cansa. Estoy siendo totalmente honesta. El mayor feo que me ha podido hacer es el día de hoy. Era una cosa que teníamos planeada los dos y el hecho de que no esté aquí…Estoy muy cansada", aseguraba la reportera.

"Esto marca un antes y un después en nuestra relación. No me esperaba lo que iba a pasar hoy. Sé con quién estoy y que tiene una familia a la que tiene que rendir cuentas pero...", confesaba totalmente rota Marta Riesco.

Evidentemente, los programas del corazón de Telecinco han tratado de seguir esta información que reventado el panorama rosa nacional. Y Viva la Vida parece que ha desvelado el motivo. Pilar Vidal cuenta que Olga Moreno pidió a Antonio David que se quedara en Málaga porque se encontraba mal después de haberse sometido a una liposucción. Parece que el post operatorio está siendo duro para la ganadora de 'Supervivientes 2021' y Antonio David habría cancelado su viaje a Madrid para cuidar de su familia en vista de que Olga no se encontraba bien.

"Olga le dice que no se encuentra bien y necesita que él se quede en Málaga al cuidado de sus hijos, además uno de ellos tenía una cita médica. Él se siente obligado y acorralado y el viernes no puede hacer ese viaje para acompañar a Marta en su cumpleaños porque su ex le dice 'estoy mal, no me encuentro bien'. El jueves estaba bien, y el sábado también, la vimos salir de una peluquería, pero justo el viernes no", comenta Pilar.

A todo esto, Antonio David va comentando que él no sabía nada de 'la presentación oficial', asegurando que él no era consciente de que en las invitaciones se apuntaba hacia eso como un reclamo mediático. A diferencia de otras protagonistas de esta isotria, que se mantiene al margen o dan la callada, Marta Riesco no se esconde y da su versión de los hechos e incluso le ha mandado a Antonio David un mensaje que ha salido a la luz en el plató de Viva la vida: “Después de lo que hemos luchado por nuestro amor me daría pena que esto acabará así”. Según cuenta la periodista, no ha recibido ni una llamada o mensaje desde que saltó la polémica.