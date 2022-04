Este sábado se publicaba las primeras imágenes de Antonio David Flores y Marta Riesco tras su ruptura, lo que hacía indicar que la pareja se había dado una segunda oportunidad. Ambos se dejaban ver por las calles de Madrid paseando, con muestras de cariño y con una sonrisa de oreja a oreja, sobre todo en el rostro de la periodista, que no podía mostrarse más feliz.

Antonio David cumplía 47 años y lo hace volviendo a sonreír, por lo menos en el aspecto de su vida personal, donde se ha dado una segunda oportunidad con Marta Riesco, la única mujer que le apoya en todo y no se separa de su lado pese a lo que digan y pese a todas las informaciones que salgan sobre él.

Ella misma compartió su primera fotografía en redes sociales con Antonio David. Nunca antes había expuesto en su perfil de redes sociales nada sobre su vida privada, pero en esta ocasión ha querido felicitar al amor de su vida con dos imágenes en las que se les ve felices cenando en un local de Madrid.

"Que todos tus (nuestros) deseos se cumplan. Feliz cumpleaños al hombre más guapo del mundo... INDESTRUCTIBLE" establecía Marta como texto en la biografía de la publicación, reflejando así que esta segunda oportunidad es un deseo que ambos tienen y que esperan que se lleve a cabo sin ningún bache más en la relación. También puede interpretarse como un mensaje a Olga Moreno, la expareja de Antonio David y la que, según algunas fuentes, podría haber sido el motivo de la ruptura entre la pareja.

La colaboradora se muestra de lo más ilusionada y feliz con su nueva etapa tal y como confiesa en los platós de El programa de Ana Rosa o Ya son las 8 y, también, a través de su cuenta de Instagram, donde se muestra muy activa como se puede ver en los vídeos que sube a las stories.

En su última publicación, la periodista y cantante ha mostrad cómo es su piso de Madrid, el cual comparte con Antonio David cuando este se encuentra en la capital. Un apartamento con terraza del que pueden disfrutar de las vistas de la ciudad.

Marta Riesco se confiesa sobre la conversación que le hizo volver con Antonio David

"Me siento muy bien y me alegro mucho de que las cosas estén en su sitio ya. Me siento muy bien y él se siente muy bien, y todos son sentimos muy bien. Estamos muy felices y ojalá dure para siempre" ha afirmado, reconociendo que está "encantadísima de la vida" y que le han "encantado" las palabras que Antonio David ha dicho sobre ella, normalizando por fin su noviazgo. ¿El siguiente paso será la boda?: "¡Ojalá que sí" confiesa.

En el programa de Ana Rosa, se ha pronunciado sobre su noviazgo con Antonio David. "En este tiempo loco hemos cometido fallos los dos, yo quería llevar una vida normal, me parecía que había pasado un tiempo prudencial para no hacer daño a nadie", explica la periodista. "Evidentemente, hubo un tiempo en el que pasaron cosas y yo dije 'esto no lo quiero en mi vida'. Era una chica escondida, quiero hacer cosas, viajar, vivir... estoy enamorada y quiero hacer una vida normal respetando a todas las partes". "Teníamos muchas cosas que aclarar, tanto por su parte como por la mía", sentencia Marta Riesco. Luego la periodista da más detalles sobre cómo se gestó la reconciliación: "Fue un acuerdo de los dos, queríamos estar juntos y tenemos que respetar las dos cosas, el respeto hacia mí es teniendo una vida normal conmigo y el mío hacia él es cerrando el pico". "Evidentemente, hubo un tiempo en el que pasaron cosas y yo dije 'esto no lo quiero en mi vida'. Era una chica escondida, quiero hacer cosas, viajar, vivir... estoy enamorada y quiero hacer una vida normal respetando a todas las partes".

Por último, una vez iniciada una vida normal y dejándose ver en pareja por la calle, Marta Riesco apunta a que Antonio David vivirá en otro domicilio en Málaga sin Olga Moreno: "Ése es el paso, entiendo que en algún momento se dará".