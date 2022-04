Belén Esteban ha vivido este lunes una de sus tardes más complicadas en 'Sálvame' al sufrir una brutal caída en directo poco después de empezar el programa. La colaboradora realizaba, junto a Lydia Lozano, una de las pruebas de 'Supervivientes' - colgarse de una barra soportando su peso en el aire - cuando la desgracia se cebaba con ella y caía al suelo, protagonizando una impactante escena que nos dejó literalmente sin palabras.

Con el tobillo completamente torcido y sin poder contener tanto las lágrimas como los gritos de dolor - "¡Me he roto el tobillo, me ha chascado, lo he notado!" aseguraba - la ex de Jesulín de Ubrique era evacuada del plató y trasladada a un hospital madrileño para diagnosticar las consecuencias de su brutal caída.

Tras varios minutos de incertidumbre y preocupación, el programa confirmaba los peores temores: Belén se había roto la tibia y el peroné y, aunque no deberá pasar por quirófano, esta importante lesión la obligará a permanecer de baja entre 6 y 8 semanas para que pueda recuperarse totalmente.

Un inoportuno contratiempo que ha enfadado mucho a la colaboradora, que se negaba a atender al programa a su salida del hospital. Sin dejar de lamentarse por este parón de dos meses cuando tenía importantes proyectos profesionales y personales - como ir a la Feria de Abril - Belén ponía rumbo a su domicilio en Paracuellos del Jarama, donde la veíamos llegar intentando que la prensa no captase su imagen.

Muy seria y sentada en la parte de atrás de un coche con los cristales tintados, la 'princesa del pueblo' ha dado la callada por respuesta ante las preguntas sobre cómo se encuentra tras su fatal caída y ha entrado directamente por el garaje de su casa sin explicar cómo se encuentra y cómo afronta los dos meses de baja que le quedan por delante.

Pero ese no ha sido el único momento polémico de Sálvame, aunque sí el más sonado. Los colaboradores han estado divididos en dos grupos en la tarde de hoy y es que tras enfrentarse a la prueba de la fuerza en la barra, tres de ellos han tenido la suerte de estar en playa 'Royale' con todos las comodidades y el resto en playa Fatal. Mientras Miguel Frigenti estaba comentando lo que está ocurriendo en Honduras, se ha llevado un tremendo susto y es que el humo ha salido detrás de él y Adela le ha advertido: "Son grillos vivos". El colaborador ha empezado a revolverse en sí mismo y es que los bichos han invadido el plató. "¿Están cayendo bichos?, se ha preguntado Lydia Lozano y esto no le ha hecho ninguna gracia a Frigenti: "Me dan mucho asco los bichos".