La tarde de ayer en 'Sálvame' estuvo marcada por el accidente que sufrió Belén Esteban. La colaboradora participó en un juego que organizó el programa en el que se colgó de una barra agarrándose únicamente con las manos. Sin embargo, la de Paracuellos no aguantó y cayó al suelo con la mala fortuna de que se rompió el tobillo, como ella presagiaba y después confirmaron desde el programa.

En medio de una gran confusión se pudo escuchar a la colaboradora decir muy angustiada: "¡Mi tobillo! ¡Me he roto el tobillo!". Aunque sus compañeros acudían a socorrerla pronto se daban cuenta de que no se trataba de una lesión leve y pedían que un médico entrara a plató mientras se iban a publicidad.

Imágenes de Belén Esteban después de su caída y su salida del plató en silla de ruedas durante la publicidad 😢💔 #YoVeoSálvame pic.twitter.com/pSlbloftrb — Diego 🧸 (@diegobferrandez) 25 de abril de 2022

El espacio siguió grabando lo que ocurrió durante esta pausa y después mostraron a los espectadores cómo evacuaron a la tertuliana. Cuando ya no estaban en el aire, el equipo médico acudió a socorrer a Belén. Además de vendarle el tobillo le ofrecieron algún calmante. En las imágenes se puede escuchar a Belén asegurando que ella "aguanta el dolor" y lo único que pide es que llamen "a Miguel", su marido. "¿No me tendrán que operar no?", pregunta entre sollozos y visiblemente preocupada. Tras colocarla en una silla con ruedas el público despidió a la tertuliana entre aplausos.

Sin embargo, tal y como desvelaba el reportero Omar Suárez desde la clínica 'La luz', Belén permanecía "preocupada" y sin querer hablar con el programa después de que se confirmara que tiene rota la tibia y el peroné. "Tienen que pasar unos días para que baje la hinchazón y sustituirla por otra escayola", explicaba el reportero, que afirmaba que la colaboradora "se ha derrumbado varias veces".