Momentazo el que vivimos este viernes en el 'Deluxe' cuando el invitado estrella del programa, Amador Mohedano, se cruzaba a su llegada a las instalaciones de Mediaset con su exmujer, Rosa Benito, que en ese momento abandonaba la cadena tras haber colaborado en 'Ya son las 8'.

Lejos del cariñoso reencuentro que todos teníamos en mente - ya que la cuñada de Rocío Jurado suele hablar con cariño del padre de sus hijos - Rosa pasaba de largo por donde estaba Amador, ignorándole completamente mientras el redactor del 'Deluxe' que le iba haciendo preguntas por los pasillos de la cadena, le decía a gritos: "Que está ahí Amador, que está ahí Amador".

Sin detenerse, la alicantina continuaba su camino, dejando a su exmarido cabizbajo y sorprendido, como confesaba éste poco después en el programa: "No me esperaba el reencuentro tan frío. Si no quería hablar conmigo porque estaba un cámara de esta productora bueno, pero podía haberme hecho un gesto".

Además, admitiendo que Rosa no veía bien que fuese al 'Deluxe' y asintiendo cuando los colaboradores le decían que le 'maneja' y le 'manipula', Amador prefería no entrar en detalles sobre el gran amor de su vida ya que, en su última conversación "hace diez días", la colaboradora le pidió "que no hablase más de ella".

Unas declaraciones a las que Rosa, molesta, ha respondido este lunes en el plató de 'Ya es mediodía', negando que tenga a su exmarido "manipulado o coaccionado. Me parece fuerte. No es verdad y él lo sabe", ha asegurado, antes de cargar contra el hermano de Rocío Jurado y acusarlo de ser él quien no la saludó ya que, como mantiene, ella no le vio.

"Cuando salgo de aquí el viernes tengo una cámara para preguntarme, que son las imágenes que se han visto, y la luz me ciega y no veo lo que tengo delante. Cuando bajo la rampa tienen a Amador parado esperando que yo salga de mi trabajo y me pregunto, ¿por qué se me echan a mi los perros? ¿Por qué Amador no me saluda a mí?" ha estallado, dejando entrever que su exmarido se prestó a esperarle por donde ella suele abandonar las instalaciones de Mediaset para ver cuál era su reacción al encontrarse de frente con él.

Eso sí, imaginando que eso podía suceder, Rosa ha desvelado que varió su trayectoria, saliendo de la cadena por otro camino y 'estropeando' lo que el 'Deluxe' y Amador tenían preparado, asegurando que no entiende las críticas hacia su persona porque fue su exmarido quien no la saludó, ya que ella no le vio: "Es él quien no me saluda y está dando a entender algo que no es verdad".

"Amador, no te tengo manipulado, no te he tenido nunca, jamás, en mi vida. Te voy a decir más. Es que.. no me caliento" se ha interrumpido - por miedo a arrepentirse de lo que pudiese decir - añadiendo solamente que no es cierto que ella le dijese que no fuese al programa: "Yo le digo que no es el momento, pero que haga lo que le de la gana".