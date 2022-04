Belén Esteban ha vivido este lunes una de sus tardes más complicadas en 'Sálvame' al sufrir una brutal caída en directo poco después de empezar el programa. La colaboradora realizaba, junto a Lydia Lozano, una de las pruebas de 'Supervivientes' - colgarse de una barra soportando su peso en el aire - cuando la desgracia se cebaba con ella y caía al suelo, protagonizando una impactante escena que nos dejó literalmente sin palabras.

Con el tobillo completamente torcido y sin poder contener tanto las lágrimas como los gritos de dolor - "¡Me he roto el tobillo, me ha chascado, lo he notado!" aseguraba - la ex de Jesulín de Ubrique era evacuada del plató y trasladada a un hospital madrileño para diagnosticar las consecuencias de su brutal caída.

Tras varios minutos de incertidumbre y preocupación, el programa confirmaba los peores temores: Belén se había roto la tibia y el peroné y, aunque no deberá pasar por quirófano, esta importante lesión la obligará a permanecer de baja entre 6 y 8 semanas para que pueda recuperarse totalmente.

Un inoportuno contratiempo que ha enfadado mucho a la colaboradora, que se negaba a atender al programa a su salida del hospital. Sin dejar de lamentarse por este parón de dos meses cuando tenía importantes proyectos profesionales y personales - como ir a la Feria de Abril - Belén ponía rumbo a su domicilio en Paracuellos del Jarama, donde la veíamos llegar intentando que la prensa no captase su imagen.

Tan solo 24 horas después de la tremenda caída que sufrió Belén Esteban en el plató de 'Sálvame', el programa revela que finalmente los médicos han determinado que lo mejor es que la colaboradora se someta a una operación, una decisión que Belén intentaba evitar a toda costa. Completamente derrumbada por el momento que está viviendo y que no entraba en sus planes, Belén no le ha cogido el teléfono a ninguno de sus compañeros porque no se encuentra con ánimos para hablar. A pesar de todo, la colaboradora sí que ha utilizado su cuenta de Instagram para agradecer todas las muestras de cariño y apoyo que ha recibido en las últimas horas por parte de las personas que más le quieren.

A la espera de conocer más detalles sobre el estado de salud de Belén y sobre todo cómo evoluciona su ánimo en los próximos días, Jorge Javier Vázquez ha adelantado que la operación será inminente por lo que la colaboradora pasará por quirófano en las próximas horas empezando cuanto antes la recuperación que se prevé larga. Siempre muy cercano a Belén, el presentador revelaba además que la colaboradora está muy baja de ánimos porque ni siquiera había podido dormir en su cama por no poder subir las escaleras de su casa.