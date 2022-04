Desde que Kiko Matamoros confirmase que es concursante de pleno derecho en 'Supervivientes 2022', muchos han sido los rostros conocidos que han mostrado su opinión en los medios de comunicación. Como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado a Javier Tudela qué le parece este bombazo y lo cierto es que nos ha sorprendido bastante.

El joven, con bastante humor, nos confiesa que Kiko Matamoros lo pasará mal en 'Supervivientes': "Te voy a decir una cosa y, además, voy a juzgarlo como concursante. Creo que será muy complicado para una persona como Kiko por el tema del tabaco. Me alegro un montón y espero que lo consiga como concursante".

En cuanto al estado de salud de Diego Matamoros, comenta: "Espero que todas las personas que estén en los hospitales se mejoren como cualquier persona, no voy a desearle ningún mal, pero es lo máximo que te puedo decir. Le deseo lo mejor, por supuesto".

Eso sí, de los supuestos problemas económicos de su madre, Javier juega al despiste y no nos aclara la situación en la que se encuentra Makoke: "Es una primera noticia que tengo, no estamos viviendo de ninguna manera un momento complicado económico y estoy muy tranquilo en ese sentido, la verdad. Se ve en las redes sociales que tiene unos gastos que no puede afrontar".

Sobre su hermana Anita y su último fracaso empresarial, Javier Tudela defiende: "Es que en España se da mucho el tema fracasos, en los negocios no se fracasa, aprendes, vaya mal o bien, ella no ha fracasado, ha aprendido y lo ha hecho con todo su cariño y amor. A mi hermana le va muy bien" como padre, Javier cree que lo está haciendo bien: "Yo creo que soy buen padre, preguntádselo a Marina, pero creo que soy buen padre, estoy trabajando mucho ahora mismo, dedicándome mucho a mi trabajo y a mis cosas, pero de aquí a un par de meses me quedo más tranquilo para disfrutar del bebé, que es lo más importante".