El bombazo no pasó desapercibido. Sabía la que se le venía encima. La conversación empezó como algo rutinario pero al final la mujer de Ortega Cano acabó soltando la bomba. No corren buenos tiempos en su pareja y ella necesita su espacio. Ana María Aldón desveló hace días en su programa Viva la Vida de Telecinco que no está viviendo un buen momento en su matrimonio. Asegura que necesita “más” y que en determinadas ocasiones echa de menos poder salir con sus amigos y disfrutar.

Todo comenzó, según ella misma contó en declaraciones efectuadas durante Viva la Vida y siempre a preguntas de la presentadora Emma García, cuando Ortega Cano habló el pasado verano de Rocío Jurado a la que llegó a definir como el verdadero amor de su vida. La cosa es que fueron unas declaraciones que evidentemente no sentaron del todo bien a la que actualmente es su mujer. Pero luego la cosa fue a peor. “La verdad que yo estoy pasando una temporada un poco mala, porque a veces me gusta romper la rutina. No estar siempre en casa, salir y disfrutar con mis compañeros de trabajo”, llegó a decir Aldón. Algo en la que la apoyaron todos sus compañeros en el plató que de alguna o de otra manera saben por el momento por el que está pasando y lo que necesita. Las palabras de Rocío Carrasco están haciendo mella en muchas relaciones familiares, no solo en su hija, sus hermanos... también están los hermanos de su madre, Gloria y Amador, el viudo de Rocío Jurado, Ortega Cano... en definitiva, que son muchos los daños colaterales que está causando la verdad de la heredera universal. Hoy el programa de Ana Rosa Quintana se ha echo eco de esta noticia y ha hablado Marisa Martín Blazquez, una de las periodistas más conocidas del mundo del corazón y una de las que mejor conoce a Ortega Cano. Ha hablado para desmentir que hubiera un divorcio en la mente de alguno. "La verdad es que ella parece tranquila, solo dice que necesita ser reconocida y no ser considerada una más y que Rocío Jurado fue la más grande", sentenció.