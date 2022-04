Paz Padilla siempre ha destacado por su sentido del humor. La humorista y expresentadora de "Sálvame" no desperdicia una ocasión para buscar el cachondeo. Es lo que ha hecho recientemente cuando viajaba en el tren, que le hizo una broma a una azafata. La coña fue grabada y se ha hecho viral. Aunque la "víctima" de la broma se lo toma a bien, hay quien ha criticado a la andaluza: "Respeta a la gente que está trabajando".

Todo comenzó cuando la azafata pasaba con el carrito de la bebida. "Perdón, es que mira lo que traía esto", le decía Paz Padilla, mientras le acercaba un paquete. Cuando estaba a punto de cogerlo, la trabajadora lo soltaba rápido, tirándolo al suelo, y pegaba un grito, mientras su compañera y parte del pasaje, entre ellos Padilla, se reían.

¿Qué había sucedido? Que Paz Padilla había puesto una cucaracha de juguete sobre el producto que le devolvía a la azafata y ésta pensó que era de verdad.

Finalmente, la trabajadora, entre risas, no mostró ningún tipo de enfado y se rio con Paz Padilla de lo sucedido.

"Qué majas son las tripulantes", "respeto por la gente que está trabajando", qué graciosa es Paz Padilla", han comentado a través de las redes sociales algunos usuarios.

La caída libre de "Sálvame"

"Sálvame" lleva meses en caída libre. El que fue "Rey de la televisión" en España tiene que ver cómo cada día le adelantan más programas en los listados de audiencia. Las telenovelas turcas, los informativos, concursos y las series ya firman mejores datos que el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. Este es el listado de programas con mejores cuotas de pantalla.

Este lunes "Sálvame naranja", el programa que se emite en la franja de las tardes, cosechó un 13,1% de cuota de pantalla, lo que supuso una audiencia de 1.3 millones de espectadores. Este dato es cuatro puntos inferior a la de su inmediato competidor, la telenovela turca "Tierra amarga", que hizo un 17,1% y 1,7 millones de espectadores.

La brecha entre ambos programas es mayor si nos fijamos en los datos cosechados por "Sálvame lemon tea", la última apuesta de la productora para la primera hora de programa. Se quedó en un exiguo 10,1% de audiencia que se tradujo en 1,2 millones de espectadores.

Esto hace que el listado de programas que firman mejores datos que "Sálvame" sea de un total de 14 espacios televisivos. Empezando por los informativos de Antena 3, tanto los de la tarde como los de la noche, "Pasapalabra" (23,2%, 3 millones), "El hormiguero" (16%, 2,6 millones), "La ruleta de la suerte" (19,3%, 1,9 millones), los informativos de Telecinco (ambas ediciones), el telediario de la noche de TVE, "Tierra amarga", "La que se avecina" (11,6%, 1,6 millones), "Ya son las ocho" (11,5%, 1,5 millones), "Aquí la Tierra" (10,5%, 1,4 millones), "El intermedio" (8,8%, 1,4 millones) y el informativo de lsa 14.00 de LaSexta.

"Sálvame" supera por muy poco a "First Dates" (1,3 millones) o "Amar es para siempre" (1,3 millones).

Hay quien cree que estos datos pueden estar anticipando el fin de "Sálvame". No sería de extrañar, pues si algo saben los altos cargos de la televisión es que las cuotas de pantalla van de la mano de los ingresos publicitarios; por lo que no es raro pensar que ahora mismo "Sálvame" no está siendo un filón en lo monetario.

A esto hay que sumarle que, además, el programa ha sufrido diversos boicots por parte de la audiencia. Desde apagones televisivos hasta ataques a sus anunciantes.

A este -al menos en apariencia- callejón sin salida al que se aventura "Sálvame" hay que sumarle que los últimos cambios introducidos por la cadena, como la creación de "Sálvame lemon tea" no han servido para despertar a sus telespectadores.

El último giro con el que se ha rumoreado es con que Telecinco haya decidido prescindir de los servicios de David Valldeperas, hasta ahora director del programa.