Momento insólito en Telemadrid. Un hombre amenazó al reportero y al cámara del programa 'Madrid directo' cuando se encontraban realizando un reportaje sobre un presunto estafador que ofrecía reformas que cobraba por adelantado y que nunca llegaba a realizar. El programa se acercó a la zona donde vivía el supuesto estafador y se encontraron con el padre de este.

Todo ocurrió cuando se dieron cuenta de que un señor estaba apuntando la matrícula del coche de los trabajadores. Era el padre del presunto estafador y no dudaron en abordarle con educación. Él no se lo tomó nada bien y se negó a ser grabado: "No me filméis tanto, filma a tu madre", les decía mientras el reportero intentaba explicarle por qué habían acudido.

"Estamos buscando a su hijo", dijo el reportero, que pidió al cámara que se alejara. El hombre se revolvió contra él: "No quiero saber nada de vosotros. ¡Sois unos sinvergüenzas! Así que no me preguntéis. No tenéis que meteros". "Sois unos sinvergüenzas. Me voy a cagar en la pu... Te voy a dar una patada, hijo de la gran puta", dijo dirigiéndose al cámara.

La tensión fue a más y el hombre se sacó del bolsillo una navaja y se fue directamente hacia el cámara. El reportero, visiblemente nervioso, intentó que se calmara, pero en vista de que no soltaba el arma blanca le amenazó con llamar a la policía. Este, ni corto ni perezoso, respondió: "La policía soy yo". "Lo que me faltaba, que me saquen una navaja, por ahí no paso", dijo el periodista alejándose del lugar ante la mirada de algunos vecinos.