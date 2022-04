Prometía ser una de las noches más felices de la vida de Kiko Rivera, que este jueves celebraba en Sevilla su décimo aniversario en el mundo de la canción con un esperadísimo concierto en el que, como era de imaginar, no vimos a ningún miembro de su familia.

Sin embargo, y a pesar de que el Dj aseguraba estar "muy contento" tras su actuación - "de la ilusión y la alegría no me duele ni la gota... espero que me dure la alegría hasta año que viene" aseguraba - Kiko se ha abierto ante nuestros micrófonos y ha confesaba su tristeza por la ausencia de su madre, Isabel Pantoja, en el que probablemente ha sido uno de los días más importantes de su carrera.

- CHANCE: ¿Cómo te has sentido en el escenario?

- KIKO: Muy bien muy cómodo. Es un show nuevo. Hemos dejado los platos para meternos en este sueño con la banda, me he sentido muy feliz No voy ya dejar este sueño, voy a seguir para delante y todavía, con gota y todo queda Kiko Rivera para rato. A seguir disfrutando de la música que es lo que más me gusta del mundo

- CH: ¿Y con el apoyo de Irene, verdad?

- KIKO: Hombre, claro, mi mujer* Ha venido mi primo Manuel que ha sido maravilla cantar con él en el escenario, me he emocionado muchísimo. He visto a mi prima Alba, Luis Rollán, Amor Romeira, Rafa Mora... Ten en cuenta que estamos en Sevilla y muchos viven en Madrid... Habrá que hacer uno en Madrid, quizás prontito...

- CH: ¿Con la pena porque no hayan venido Anabel e Isa?

- KIKO: Bueno, no pasa nada, cada uno tiene sus cosas, se entiende todo...

- CH: Hubiese sido muy difícil pero ¿Te hubiera gustado que viniera tu madre?

- KIKO: Claro, por supuesto, cómo no, un día bonito para mí. Claro que me hubiese gustado. La gente tiene que entender que aunque en este momento no me lleve bien con mi madre no deja de ser mi madre. Y aunque en ocasiones uno en caliente diga cosas de las que puede llegar a arrepentirse, es cierto, que eso no quita la eche de menos.

- CH: ¿Has hablado con tu madre, podría haber un acercamiento?

- KIKO: De momento está la cosa igual, una pena, por desgracia. He intentado tener un acercamiento con ella pero se ve que por el momento no*

- CH: ¿Cómo te sientes al conocer que tu madre ha sido absuelta? ¿Eso incrementa tu alegría?

- KIKO: Claro que sí, que no le pase nada