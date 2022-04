María del Monte está viviendo uno de sus mejores momentos con la presentación de su último disco después de estar más de una década sin sacar ningún proyecto. Una inyección de vida que llega tras la muerte de sus dos hermanos y su madre, un tiempo en el que ha estado recomponiéndose y cogiendo fuerza e impulso para esta nueva aventura donde la cantante va a dar los mejor de sí misma.

Hablamos con la artista y nos asegura que prefiere no comentar nada respecto a Isa Pantoja y de su posible reencuentro en televisión. La cantante defiende que puede acudir a cualquier programa televisivo, sin causar ningún revuelo: "yo pienso que a todos los programas se puede ir, cuando uno es uno y ya está. Se puede ir a todos los sitios".

María Del Monte regresa con su nuevo disco 'Todo Vuelve', un proyecto que le hace estar orgullosa de sí misma: "creo que lo que trae alegría siempre debe ser bueno y este disco tiene la única misión de transmitir alegría, que creo que es lo que tanta faltita nos hace". Su vuelta al mundo de la música piensa hacerla de manera progresiva y disfrutando de las nuevas medidas de seguridad: "bien, poquito a poco y despacito y buena letra" y añade: "yo creo que es un disco que ha salido en un momento que no sé si es bueno o es malo pero hecho está".

Durante la promoción de su disco, la cantante dio positivo en Covid pero no tuvo prácticamente síntomas: "pues bien, la verdad que no me he enterado, gracias a dios y a la vacuna. Por lo visto, al tercer día ya era negativo así que fantástico". Por eso no pudo estar hace dos semanas en 'Sálvame Deluxe', donde hubiese coincidido con Isa Pantoja.

Eso sí, agradece haber dado negativo antes de encontrarse con el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, con el que pudo bailar sevillanas: "bueno, ahí tenía mi mascarilla puesta pero por precaución. No era necesaria porque antes de acudir a esa rueda de prensa ya era negativa, si no, no hubiese ido, lógicamente".

María ha recordado los duros momentos que se han vivido desde la pandemia y está deseando poder retomar ciertas celebraciones como la feria de abril: "creo que estos meses que hemos vivido, hemos tenido todos algún problema, si no, conocidos que los han tenido y nos han marcado mucho. Hay necesidad, no hay ganas, hay necesidad de volver a ser quiénes éramos".