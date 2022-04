Nuevo susto en el equipo de colaboradores de 'Sálvame'. Si hace unos días Belén Esteban se rompía la tibia y el peroné tras sufrir una caída en pleno directo, ahora ha sido Lydia Lozano quien ha acabado en el hospital por un accidente doméstico. Según ha explicado esta tarde Terelu Campos, la tertuliana no ha podido acudir a plató porque se ha fracturado el radio.

"Ha sufrido una caída en su casa y podemos avanzarles que ha tenido que acudir al hospital. El diagnóstico que le han dado es que se ha roto el radio", ha informado la presentadora durante el transcurso de 'Sálvame naranja'. Debido a la mala racha que atraviesan los colaboradores, Terelu ha bromeado lanzando una pregunta: "Digo yo... ¿Alguien nos quiere exterminar poco a poco?".

Más adelante, ha dado más detalles sobre el accidente que ha sufrido Lydia: "Nos cuenta que estaba poniéndose la bota. Ha perdido el equilibrio y se ha caído". "Como somos todos muy jóvenes tenemos los huesos divinamente", ha ironizado.

Hoy Socialité ha conectado en directo con Lydia Lozano que este sábado estaba en la peluquería y que desveló su estado de salud. Aseguró que tenía para varios meses pero que iba a volver a trabajar porque solo tiene "una escayola".

Lydia se derrumba

Más adelante ha sido la propia Lydia quien ha contado en una conexión en directo cómo ha ocurrido todo. Entre lágrimas y visiblemente afectada por este revés, la periodista ha reconocido que está "muy cabreada y con mucho dolor". "Sobre todo cabreada. Yo que soy tan independiente... Esto me pone muy nerviosa. Tengo que estar así 40 días", ha comentado.

También ha lamentado que justo en ese brazo tuvo que ponerse cortisona hace unos días "porque lo tengo todo dormido", pero ha intentado ver el lado positivo: "Por lo menos no es como lo de Belén, no me tienen que operar. Pero es una faena".

Durante la charla con sus compañeros, ha explicado que ha caído con la mano apoyada: "He empezado a gritar y ha venido Charly". "Sabía que me había roto algo, no soy nada quejica", ha asegurado Lydia, que a pesar de este contratiempo, se reincorporará al equipo de 'Sálvame' en los próximos días.