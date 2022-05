La ausencia de Jordi González de la programación de Telecinco tiene una explicación que ya ha sido desarrollarla. El presentador ha reaparecido este martes en su cuenta oficial de Twitter para explicar por qué no está presentando algunos de los actuales formatos de la cadena de Mediaset.

"La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien", escribió el periodista en el último tuit que ha publicado en su cuenta oficial de Twitter, la primera que realiza desde el pasado mes de agosto.

Según desprenden estas palabras del presentador, parece que no será uno de los presentadores de la próxima edición de 'Supervivientes', reality en el que se ha hecho cargo de la gala 'Conexión Honduras' desde el pasado año 2019, sin desconociéndose por el momento quién será la personas que la conduzca este año.

El público de Supervivientes pide la "expulsión disciplinaria de Anuar" por sus comentarios a Juan Muñoz

Tensión, bronca y faltas de respeto en Supervivientes. El tiempo en la isla y las durar condiciones están llevando a los participantes al límite y sacando lo peor de ellos.

Uno de los momentos más difíciles del programa ha sido la fuerte bronca que han tenido Anuar Beno y Juan Muñoz en la isla, donde se han dicho de todo. Anuar Beno critica la actitud de Juan al bañarse tranquilamente en el mar: "Parece que estás de vacaciones". A lo que Juan Muñoz ha respondido: "Tengo derecho a ducharme, no necesito a nadie que me diga lo que tengo que hacer".

Anuar, después de un mal gesto de Juan hacia él, lo ha llamado "sinvergüenza" y "fracasado". A lo que Juan no ha querido responder. "Oye vas a asacar el dedo a quién yo te diga, sinvergüenza", le decía Anuar a Juan Muñoz. "Pero qué cojones haces", repetía más enfadado. "Perdona si te ha molestado", le he ha dicho entonces Muñoz. "Venga anda, vete a dar otro paseo fracasado. No te falto al respeto porqué eres una persona mayor", comentaba. "Me acabas de llamar fracasado, si eso no es una falta de respeto", comentaba entonces el cómico mientras se alejaba, al tiempo que Anunar le decía que "cogiera un taca taca para dar el paseo"

En ese momento, Ana Luque ha mandado callar a a Anuar diciendo que se "está pasando". Un gesto muy aplaudido por las redes sociales que, a su vez, piden la expulsión inmediata de Anuar por su actitud. "Anuar a la calle. Eso sí,tanto asco da el ,como los que callaron mientras humillaba a Juan. La única que se pone sería es @AnaLuqueGomez Espero y deseo que se le nomine el jueves"