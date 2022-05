'Masterchef': 10 polémicas en 10 años del concurso estrella de TVE-1

'Masterchef' acaba de iniciar su décima temporada manteniéndose en buena forma. Los dos programas emitidos en esta edición han anotado 1.630.000 telespectadores y un 14,9% de cuota (el primero) y 1.741.000 y un 14,2% (el segundo), con lo que se consolida como una de las bazas más sólidas de TVE-1, y eso que el programa está exprimiendo al máximo el formato, entre las ediciones de anónimos, 'celebrities', niños y abuelos.

El 'talent show' de cocina se encamina hacia su década de emisión (se estrenó el 10 de abril de 2013) habiendo conseguido popularizar aún más la gastronomía en España y familiarizando a la audiencia con términos que antes nos podían sonar a chino, como las esferificaciones y las deconstrucciones. Y logrando el hito de que uno de sus ganadores, Carlos Maldonado, se alzara con una estrella Michelin con su restaurante propio.

Sin embargo, en estos años de éxito, 'Masterchef' también se ha visto envuelto en unas cuantas polémicas. Aquí resumiremos 10 de ellas, como las ediciones que lleva ya la versión más longeva del 'show', la de los anónimos.

El suicidio de Verónica Forqué

El programa pasó por su peor crisis con el suicido de Verónica Forqué poco después de que se emitiera 'Masterchef celebriy 6', donde ella había sido la gran protagonista. Sus constantes cambios de humor fueron la comidilla en las redes, donde muchos se mofaron de su comportamiento. Su abandono voluntario durante las últimas semanas del programa despistó todavía más a la audiencia. Así que cuando se conoció la muerte de la actriz se desataron las críticas contra el concurso televisivo. Pepe Rodríguez, uno de los miembros del jurado, defendió tajante al programa: "Verónica fue feliz en 'Masterchef' con nosotros, y con eso me quedo".

El león comegamba

La tercera temporada de 'Masterchef' comenzó con la expulsión de Alberto, un estudiante de Medicina que fue duramente criticado por el jurado por su plato, pero cuya creación culinaria ha pasado a la historia del programa: el león comegamba. "Esto es un insulto a mi inteligencia, al jurado y a 15.000 personas que se quedaron fuera de esta edición", le espetó Pepe Rodríguez al concursante, que se hundió al conocer la valoración. Nadie podía imaginar entonces que ese desastre gastronómico fuera a dar tanto de sí: ha figurado en el menú del restaurante del programa (aunque con una versión más refinada) y cuenta hasta con una canción en homenaje.

El amanerado Flousi

Raquel Meroño fue la ganadora de 'Masterchef celebrity 5'. Pero esa edición de vips estuvo marcada por Flousi, un amanerado personaje que interpretó uno de los concursantes, Florentino Fernández, en algunos momentos del programa. Los jueces le reían las gracias pero en las redes le cayó la del pulpo, donde le afearon que era de mal gusto y que se mofaba de otro de los participantes de esa edición, Jousi. El propio Flo pidió disculpas antes de la final, donde ya no hubo ni rastro de Flousi.

El cuchillo de Saray

Saray, concursante de 'Masterchef 8', protagonizó los momentos más tirantes de aquella edición. Como cuando en una prueba de exteriores aprovechó que Jordi Cruz estaba despistado para simular que lo apuñalaba por la espalda. La espiral de tensión fue en aumento. En su expulsión le dijeron que se habían "equivocado terriblemente" al elegirla para el programa y la propia Saray confesó en una entrevista que los ánimos se caldearon cuando volvió a la final como invitada: "Se me fue la pinza y empecé desde la grada a decirle cosas a Jordi [Cruz], así que abandoné, me piré", explicó.

Imagina lo que podría haber pasado si en ese instante Jordi se gira. ¿También vosotros pensáis que en ese mismo momento Saray debería haber sido expulsada del programa? #MasterChef pic.twitter.com/VY8awX3jc1 — El Señor Oscuro del Có (@SogueroF) 20 de abril de 2020

Filtraciones

'Masterchef' es un programa que está grabado con antelación, así que siempre corre el riesgo de que se escape una filtración sobre el ganador, a pesar de las cláusulas de confidencialidad con las que la productora Shine Iberia trata de blindar el secreto. Ha ocurrido dos veces. Una, en la versión 'celebrity', cuando Jaime Peñafiel insinuó que Tamara Falcó podría ser la ganadora (aunque sin nombrarla explícitamente); la hija de Isabel Preysler finalmente se llevó el premio. Otra, con Saray, concursante de 'Masterchef 8', a la que acusaron de haber desvelado en las redes que ganaría Ana Iglesias, como finalmente pasó. Ella siempre lo ha desmentido.

La duración

La extensa duración de 'Masterchef' ha sido objeto de crítica por parte de los espectadores prácticamente desde que se estrenó el programa. Los fans del concurso saben que tendrán que trasnochar si quieren conocer de primera mano quién es el expulsado del día. Normalmente, el 'show' acaba en torno a la 1.30 horas de la madrugada, un horario que no facilita que la audiencia pueda mantenerse hasta el final. TVE ha prometido en varias ocasiones que tomará cartas en el asunto, pero de momento el problema persiste.

Abandonos

La competición en 'Masterchef' es muy dura, y los concursantes se tienen que enfrentar día a día a la presión y a la exigencia de los jueces, que en cada temporada sueltan unos cuantos gritos. Por eso a lo largo del programa ha habido algunos abandonos. Unos años antes de Verónica Forqué, María del Monte ya decidió colgar el delantal en la primera temporada de 'Masterchef celebrity'. "No es necesario que tengáis siempre la cara de fiscal de Morena Clara para hablar a la gente", le espetó al jurado antes de decir adiós. En 'Masterchef 2' también hubo otra renuncia, la de Gonzalo, y en 'Masterchef celebrity 4' se fue voluntariamente José Salazar, de Los Chunguitos.

Willy Bárcenas

'Masterchef celebrity 5' dio mucho que hablar antes incluso de su estreno. Willy Bárcenas, el líder de Taburete e hijo del extesorero del PP, denunció que TVE había vetado su participación en el programa por culpa de sus apellidos. La productora salió al paso con un comunicado en el que negaba sus acusaciones y desmentía que los directivos de televisión española intervengan en la selección de famosos que participarán en 'MasterChef Celebrity'.

Las críticas de exconcursantes

No todos los que han pasado por las cocinas de 'Masterchef' tienen un buen recuerdo de ellas. Los 'vips' son los que más se han atrevido a criticar al programa. Ocurrió con exconcursantes como Fernando Tejero, Almudena Cid, Jesús Castro y Xuso Jones. Este último llegó a asegurar: "Yo cocino un montón, pero en 'Masterchef celebrity' no aprendes de cocina. Digamos que no se aprende mucho…" El cantante siguió sin morderse la lengua: "Para que un programa de entretenimiento entretenga en casa, tienen que pasar cositas que el espectador no se imagina fuera de cámaras, rollo crear polémicas, crear platos. Cositas de las que no te avisan. Respeto un montón el programa y me parece un programón, pero sí que es verdad que mi experiencia fue una puta mierda".

Debate sobre los animales

Nunca llueve a gusto de todos, y más cuando en el programa aparecen animales, uno de los temas que crea más controversia siempre en las redes cuando se trata de 'Masterchef'. Sobre todo, si es en la versión 'junior'. Como cuando los participantes han tenido que despellejar liebres o hervir anguilas o langostas vivas en la cazuela.

En 2019, el Defensor de la Audiencia de RTVE llegó a recomendar "prescindir totalmente" de imágenes donde se despellejaban animales.