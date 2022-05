Pasapalabra lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Ya cuando hace años se estrenó en la pequeña pantalla en nuestro país de la mano de Antena 3 el formato consiguió grandes datos de audiencia. Tanto que Telecinco se fijó en el concurso y lo compró y empezó a emitir después de Sálvame y antes de su informativo de noche. Sin embargo una demanda de la productora que tiene los derechos de emisión de este formato a nivel internacional hizo que la principal cadena de Mediaset tuviera que dejar de emitir Pasapalabra hace varios meses. El concurso salió a “concurso” nunca mejor dicho y fue Atresmedia la que se hizo con los derechos.

Tiempos de emociones fuertes en el plató de Pasapalabra. La "Silla azul", en el inicio del concurso, mandó para casa a Jaime Conde tras 102 episodios. Aunque triste, el onubense, eso sí, no es va con una mano delante y otra detrás, sino que se lleva un suculento premio: 70.800 euros. Pero, ¿cuánto de ese montante se queda Hacienda?

No es la primera vez que nos sorprendemos al ver cuánto dinero de un premio gordo se queda el fisco. Mismamente, en "Pasapalabra", donde se ha entregado el premio más alto jamás dado en la televisión en España. Fue el año pasado y el agraciado resultó ser Pablo Díaz, que se embolsó 1.828.000 euros. Aunque resulta una cifra realmente alta, ese no fue el dinero que finalmente se llevó el tinerfeño.

Si bien, el caso de Jaime es distinto. El ya exconcursante de "Pasapalabra" acumuló 70.800 euros durante su estancia en el programa. Fueron 102 programas. Ahora, lo que muchos se preguntan es si ese dinero irá a parar directamente a su bolsillo o tendrá que hacer un "peaje" en Hacienda.

Ahora, esa cifra va camino de ser superada por Orestes, que continúa por su lucha por conseguir el bote del programa, aunque ya lleva a cumulado bastante dinero en su bolsillo. Sus chistes divierten a los presentes y a los espectadores que siguen el programa desde casa. El duelo en ‘La Pista’ entre Marian y Orestes ha estado lleno de risas. Roberto Leal ha estado incluso al borde de la lágrima, y no es para menos.

Ha sido el concursante burgalés quien ha conseguido acertar la canción, llevándose cinco segundos. La tenía clara con el primer fragmento musical: ‘The Shoop Shoop Song’ en la versión de Cher.

Eso sí, él ha hecho la suya propia con una letra muy particular que ya ha desatado las carcajadas. “¿Ha dicho ‘aguachirri’?”, preguntaba el presentador al borde de las lágrimas.

Como guinda, Orestes, al revelar a qué le recordaba ese temazo, ha terminado contando un chiste relacionado con sus ligues. "¿Sabes qué no me hacen a mi las chavalas? Casete", decía provocando las risas del presentador. "Ese me ha gustado".