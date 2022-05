Sonoro zasca de Jorge Javier Vázquez a Marta Riesco en pleno directo. El presentador de "Sálvame" ha atacado con todo a la colaboradora a costa de su pareja, Antonio David Flores, al que ha vuelto a acusar veladamente de maltratador.

Todo comenzó cuando Jorge Javier Vázquez abandonó el plató después de que Marta Riesco asegurase que llevaba dos bajas por culpa de la productora y el presentador de "Sálvame". Tras la pausa publicitaria, el Jorge Javier regresó al plató. Y lo hizo dispuesto a cargar con todo contra Marta Riesco. "Yo tengo un público que me apoya", comenzó diciendo el catalán, antes de soltar toda su munición contra la colaboradora: "Y lo más importante, no tengo un novio que no denuncia cuando le llaman maltratador".

La frase dejó en "shock" a Marta Riesco. No era para menos. Y es que con esas palabras, Jorge Javier había cargado contra la presentadora y también contra su novio, al que veladamente ha vuelto a acusar de maltratador. La frase venía a decir algo así como que si Antonio David Flores, su pareja, no denuncian a los que le acusan de maltratador es porque quizás tenga algo que ocultar.

Y es que desde hace meses el universo "Sálvame" y Antonio David Flores están a tortas. Todo comenzó con la emisión de la docuserie "Rocío, contar la verdad para seguir viva", en la que la que Rocío Carrasco relataba algunos de los pasajes más turbulentos de su vida, de los que culpa a su exmarido, al que también acusa de maltrato.

Pese a que no consta sentencia firme contra Antonio David Flores, Telecinco decidió prescindir unilateralmente del exguardia civil, por entonces colaborador y tertuliano en varios programas de la cadena.

Esta decisión supuso un cisma en la audiencia. Los defensores de Antonio David Flores comenzaron a hacer un fuerte boicot a "Sálvame" y sus derivados, que acabó con una grave crisis del programa. Tanto, que dejó de ser lo más visto de la tarde de la televisión en España, viéndose superado en las listas de audiencia por la telenovela turca "Tierra amarga".