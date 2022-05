Chanel ha llevado todo el ritmo a El Hormiguero. La próxima representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022, que se celebrará en Turín del 10 al 14 de mayo, ultima ya los preparativos ante esa cita.

En el plató demostró toda la alegría y desparpajo que le caracteriza y también se sinceró toda la polémica que hubo tras el Benidorm Fest.

¿Cómo fue la polémica del Benidorm Fest desde tu punto de vista?: “Yo estaba en una nube, me enteré de que se habían revolucionado las cosas porque después de ganar se percibió una energía muy rara y no sabía que era. Después, en el autobús, vi a mis compañeros cuidándome de más y al llegar al hotel mi gente me dijo que no hiciera mucho caso a las redes, que hay mucho fan pasional. Eso a mí me asustó y entré en Twitter", confesaba a Pablo Motos.

"¿Te amargaron un poco el premio?": “Soy una mujer muy positiva, no me gustaría decir que me lo amargaron porque no es verdad, pero sí fue una sensación agridulce, fue un aprendizaje”. “En este trabajo estás siendo juzgada siempre, pero cuando se pasa a un ataque verbal y amenazas como las que recibí: ‘Voy a ir a Turín con una metralleta’”… “Me quité Twitter por mi salud mental, pensaba que si fueran críticas a mi yo como artista, a lo que hice en el escenario bueno, pero eran ataques racistas y de todo tipo”. “Mi madre me crio emocionalmente muy bien, en ese momento pensé que tenía que seguir navegando”, explicaba Chanel, que también detalló cómo fueron las primeras horas tras ganar. “Pasaron unos días hasta que decidí salir, iba con amigos y tenía miedo por si me tiraban un hielo o algo, pero al final nada, todo muy bonito”.

En cuanto a las apuestas, que la sitúan muy alto, pese a que la canción de Ucrania ya se ha convertido en una especie de himno de la resistencia, la artista tiene muy claro cuál es su objetivo. “Es una competición, pero yo estaría contenta si salgo del escenario, miro a mis bailarines y estamos satisfechos de hacer un buen show, luego lo que pase no está en nuestra mano”.

Chanel Terrero, como demuestra con su puesta en escena, es cantante y bailarina, además de actriz. La artista, nacida en La Habana, es reconocida por haber participado en numerosos musicales y series de televisión. En Eurovisión, tratará de conseguir un objetivo que España no logra desde hace décadas: ganar. Otros representantes españoles ya nos han contado sus experiencias en otras visitas a 'El Hormiguero 3.0. Sílvia Abril y David Fernández le confesaron a Pablo Motos: "Aquello era una locura".