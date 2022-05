En medio del gran revuelo que se ha creado entorno a la supuesta llamada de Rocío Carrasco a Marta Riesco, una de las protagonistas de la noticia ha decidido dar la cara y explicar con pruebas su versión de los hechos. Esta misma tarde Rocío Carrasco ha vuelto a sentarse en el plató de 'Sálvame' para dar todo tipo detalles sobre lo sucedido en la comentada llamada entre Marta y el director de la revista Lecturas y en la que, supuestamente, también intervino Rocío. Desde una de las mesas del restaurante 'Casa Araceli' donde tuvo lugar la polémica llamada, Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco han explicado que el lugar está repleto de cámaras las cuales pudieron grabar con todo detalle lo sucedido en el momento de la llamada, unas pruebas que podrían desmontar la versión que Marta Riesco ha mantenido en estos días.

Cansada de tener que defenderse de mentiras durante muchos años, Rocío da gracias de encontrarse anímicamente fuerte para poder dar la cara ya que, esta misma situación hace años, hubiera sido muy dolorosa para ella. "El maltrato que ejerce el ser contra mí no cesa porque tiene quién lo ejerza por él y eso es lo que ha hecho esta chica esta mañana diciendo que a ella se la estaba poniendo una pistola en la cabeza para que enseñase la grabación. No bonita, a ti te tendrían que poner un candado en la boca para que no mientas, no para que no hables" ha dejado claro Rocío durante su intervención.

Ya en plató junto al resto de colaboradores, Rocío era muy clara con sus palabras hacia Marta Riesco tras verla llorando: "Sí eres mala persona y la que ha llorado he sido yo escuchándote nombrar a mis hijos y escuchándote cuestionarme como víctima de violencia de género. Sí eres mala persona y sí eres mentirosa". Pidiendo por favor a Marta que no siga por el camino que ha tomado, Rocío deja claras sus intenciones que puden llegar a pasar por un juzgado: "Ha cruzado una línea y es que ha mentido. Yo jamás en la vida he hablado contigo, esas ínfulas que tienes de superioridad y de Beyoncé, la empleas para ejercer violencia sobre mí y decir barbaridades. Siguiendo esas líneas, sí que puede que siga un procedimiento judicial".

Unas palabras que llegan horas antes de la segunda parte de Olga Moreno en la revista Semana, donde ha hablado, entre otras cosas, de lo que ha supuesto para toda su familia la emisión de la docu-serie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva': "Nos ha destrozado. La gente no puede hacerse una idea de lo que se ha vivo en mi casa", asegura. Olga ha hablado también de cómo se encuentra su ya exmarido, al que ha defendido una vez más de todas las acusaciones que han hecho sobre él: "Con el acosos que he han hecho yo no sé cómo Antonio David está vivo. Él no es un maltratador y no maltrataría ni a una mosca. Yo he vivido con él 22 años y puedo decir que he tenido un marido ejemplar en ese aspecto. Me ha tratado espectacular", ha sentenciado. Olga Moreno asegura que no ha llegado a ver el documental sobre Rocío Carrasco y que no se cree nada de lo que Roció Carrasco contó en él: "No me creo nada de lo que cuenta. No me meto en si es o no una mujer maltratada, pero yo sé lo que tengo en mi casa".