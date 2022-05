El pasado viernes Marta Riesco soltaba, sin previo aviso, la bomba informativa del momento. ¡Rocío Carrasco la había llamado por teléfono! ¿El motivo? Hacerle una oferta profesional que no podría rechazar. Poco a poco fuimos conociendo más detalles de la presunta conversación... El encargado de hacer la llamada habría sido el director de la revista 'Lecturas', Luis Pliego. Éste habría puesto el manos libres del móvil y sería cuando la madre de Rocío Flores habló con ella y le dijo que tenían que tomar un café. La reportera, incómoda - oliéndose que podría ser una encerrona para hacer daño a Antonio David Flores simulando que ella estaba a favor de su exmujer - habría colgado el teléfono. Y poco después, recibía un mensaje de Pliego asegurando que la oferta estaba relacionada con el concierto homenaje a Rocío Jurado que se celebrará el próximo 11 de mayo.

Detalles que todos escuchamos boquiabiertos y que el círculo cercano a Rocío Carrasco se encargó de negar desde el primer momento, asegurando que la mujer de Fidel Albiac no había hablado en ningún caso con Marta. La reportera, firme en sus palabras y segura de sí misma al ver que la ex de su novio guardaba silencio, se reafirmaba una y otra vez en su versión, manteniendo que había hablado con ella y que, además, tendría pruebas para demostrarlo.

Una vez se supo que Rocío rompería su silencio en 'Sálvame' este martes, la reportera hablaba para 'El programa de Ana Rosa' y, rota en llanto, aseguraba que intentaban dejarla de loca cuando ella no había mentido. Contundente, aseguraba que tenía un as en la manga y lanzaba varias preguntas a la hija de Rocío Jurado, como por ejemplo qué habría pasado si hubiese quedado con ella o qué pretendía cuando la llamó.

El resto... Es historia. Rocío Carrasco reaparecía con más fuerza que nunca y no solo negaba tajantemente haber hablado directa o indirectamente con Marta, sino que además probaba sus palabras mostrando la grabación de la cámara de seguridad del restaurante en el que comió con Luis Pliego, demostrando que ella no estaba con el director de 'Lecturas' cuando éste llamó a la reportera.

Unas pruebas que no dejan lugar a dudas y tras las que pensábamos que la novia de Antonio David daría la cara para defenderse y sacar, por fin, el as bajo la manga que ha estado asegurando que tenía para probar su verdad.

Sin embargo, no es que Marta guarde silencio, es que directamente parece habérsela tragado la tierra. Y después de las declaraciones de Rocío Carrasco este miércoles no se ha dejado ver en 'El programa de Ana Rosa', donde en los últimos días ha hecho sendas conexiones en directo desde la Feria de Abril.

En Sálvame, Kiko Hernández ha desvelado que Marta Riesco se habría puesto en contacto con el restaurante de la polémica comida. "El otro día dijo que no iba a contar esta barbaridad porque estaba cubierta y que tiene un as bajo la manga. Ese as se podía resumir a que esta misma mañana, para ganar tiempo, Marta Riesco coge el teléfono...", desvela el colaborador. Asegura que la periodista ha llamado al restaurante Araceli: "Habéis sacado unas imágenes en 'Sálvame' y quiero las imágenes íntegras de la comida de Rocío Carrasco con Luis Pliego, las que le habéis dado a Rocío Carrasco". "Las imágenes íntegras, según la ley de protección de datos, aquí no puede venir cualquier persona y decir que quiere las imágenes íntegras, ¿para qué? Por quién? ¿por qué?", así relata Jorge Javier la respuesta del restaurante. Y Kiko Hernández la respuesta de la reportera: "Quiero las imágenes que le habéis dado a Rocío Carrasco, ¿por qué a ella si y a mí no?". Las tendré que pedir judicialmente". "Ella cree que se han manipulado y no, hija. Lo único que demuestras es que no tienes absolutamente nada", reacciona Kiko Hernández y Jorge Javier desvela una información que le ha llegado: "Tendría bastante que ver con esto, porque aquí que lo controlamos todo. Me han contado que desde su productora le han dicho que hasta que no aparezcan las pruebas, la que no apareces eres tú".