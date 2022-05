Expectantes estamos ante el estreno de 'Supervivientes' este jueves en Telecinco. Con uno de los cástings más potentes de los últimos años, el reality promete dejarnos grandes momentos y no son pocos los que apuestan por Kiko Matamoros como uno de los grandes favoritos de esta edición.

No es el caso de Makoke que, asegurando que no quiere hablar de su exmarido, no ha podido evitar soltar una pulla y recordar su comentado paso por 'Gran Hermano Vip' en el año 2015, cuando el colaborador abandonó el concurso después de solo 15 días en la casa de Guadalix de la Sierra: "15 días duró. Espero que dure más, espero que dure más que el listón lo tiene muy bajo, tiene que...".

Pero ese no ha sido el único 'zasca' que ha recibido uno de los concursantes del reality.- Jorge Javier Vázquez no ha dudado en dar su sincera opinión sobre Anabel Pantoja, una de las candidatas más polémicas de esta edición. "Es el mejor casting que hemos podido formar porque hay concursantes de todo tipo... desde expertas en abandono como es el caso de Anabel, que yo creo que el domingo ya estará en España, deportistas o gente luchadora como Charo Vega", ha dicho Jorge Javier entre risas.

Hay que recordar que el paso de Anabel Pantoja por 'Supervivientes 2014' y sus pocas ganas de luchar fueron muy criticados por los colaboradores de varios programas de televisión. Muchos la acusaron de "ir a trincar dinero", se rieron de su comportamiento y se burlaron de su falta de interés por seguir sobreviviendo.

La nueva edición de "Supervivientes" no parece que vaya a empezar con buen pie. Parte de la audiencia está tratando de promover un boicot contra el "reality" de Telecinco, que se estrena el jueves, a través de las redes sociales. "No vemos un programa de una cadena en la que hay estafadores y delincuentes", defienden los promotores del apagón al que es uno de los estrenos más esperados de esta primavera.

Esta edición de "Supervivientes" es una de las más esperadas por la audiencia. Especialmente por el casting. Son muchos los que han destacado que entre los rostros elegidos por Telecinco hay muchos nombres "que darán juego". El elenco del "reality" de Telecinco estará formado por: Desirée Rodríguez, Yulen Pereira, Alejandro Nieto, Tania Medina, Nacho Palau, Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra, Marta Peñate, Anabel Pantoja, Ignacio de Borbón, Mariana Rodríguez, Charo Vega, Anuar Beno, Rubén Sánchez Montesinos, Ana Luque y Juan Muñoz.

No ha sido la elección de participantes lo que ha disparado el boicot contra el programa, sino las decisiones de la cadena. Y es que a Telecinco aún le sigue pasando factura la decisión de prescindir unilateralmente de los servicios de Antonio David Flores después de que Rocío Carrasco le acusase de maltrato, pese a que no constaban sentencias firmes contra el exguardia civil.

En ese contexto, parte de la audiencia trata de organizar ahora un apagón contra "Supervivientes". "No veo ningún canal donde trabajen delincuentes y acosadores", "fuera el presentador Jorgeja", "no queremos acosadores y maltratadores mediáticos en TV", han propagado a través de la red los contrarios al programa y la cadena.

Lo que no parece es que los planes de Telecinco vayan a cambiar por el revuelo formado en redes sociales. La cadena ya ha anunciado que "Supervivientes" se estrenará el 21 de julio a las 22.00 horas.