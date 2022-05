Después de meses de especulaciones acerca de una posible reconciliación entre Antonio David Flores y Olga Moreno, la expareja ha tomado una decisión que descarta definitivamente una segunda oportunidad en su matrimonio. Y es que el excolaborador y la ganadora de 'Supervivientes', que todavía vivían bajo el mismo techo después de anunciar su separación el pasado mes de octubre, han dado un paso más en su adiós definitivo y ya no comparten casa.

Ha sido este fin de semana cuando, aprovechando que Olga y Rocío Flores se han ido de viaje juntas - aunque se desconoce el destino que han elegido para escapar de la presión mediática que rodea a ambas - Antonio David ha decidido hacer la mudanza y sacar todas sus pertenencias del domicilio familiar.

Según ha desvelado el programa 'Viva la vida' este fin de semana, el ex de Rocío Carrasco ya ha abandonado la casa que hasta ahora compartía con su exmujer y ha trasladado sus enseres a un nuevo piso en Málaga, en el que este fin de semana ha comenzado su nueva vida 'de soltero'.

Una mudanza que casualmente ha hecho coincidiendo con la ausencia de Olga, lo que indicaría que su relación tras su separación - y sobre todo tras salir a la luz su affaire con Marta Riesco, con la que no sabemos si continúa su noviazgo - no es tan cordial como nos han hecho creer durante los últimos meses.

Centrado en recoger todos sus enseres y romper uno de los últimos vínculos que le unía a Olga, hemos visto a Antonio David, muy serio y sin hacer declaraciones, entrando en coche - quien sabe si por última vez - en la casa familiar para ultimar personalmente los detalles de su adiós al domicilio conyugal.

'El programa de Ana Rosa' muestra las últimas imágenes de Antonio David tras haber salido del domicilio conyugal en el que residía junto a Olga Moreno. El padre de Rocío Carrasco hace vida en Málaga y también en Madrid, donde continúa su relación con la reportera.

Joaquín Prat toma la palabra durante el avance de la sección de corazón para explicar la última hora: "Con lo que respecta a la familia Flores, Antonio David ya ha salido del domicilio familiar en Málaga y ahora está residiendo en otro piso, cerca de allí".

Después de contar que el padre de Rocío ya habita en otro apartamento, Joaquín Prat confiesa: "Pero cuando viene a Madrid se queda en casa de Marta Riesco". El presentador, después de contar cuáles son los pasos del protagonista, dice sobre la relación de éste y su compañera: "Como es normal, son pareja, ¿dónde se va a quedar el hombre? Pues en casa de Marta".

Marta Riesco ha vuelto al trabajo. "No está del todo mal. Está mal pero ya mejor" ha señalado Cristina Tárrega, mientras que Marisa Martín Blázquez ha asegurado que Marta comienza "a ser consciente de la situación; dónde se ha metido y con quién se ha metido, y está reflexionando". "Cuando uno se equivoca aprende de sus errores", ha explicado, en referencia a cómo ha gestionado la reportera su historia de amor con Antonio David y su sobreexposición mediática en las últimas semanas. Tras el programa, Marta ha abandonado puntual su trabajo y, lejos de su actitud esquiva cuando saltó a la luz su relación con el ex de Olga Moreno, ha aparcado su coche fuera de las instalaciones de Mediaset y nos ha contado, intentando lucir la mejor de sus sonrisas, cómo se encuentra tras la que probablemente ha sido una de las semanas más complicadas de su vida.

"La verdad es que tenía ganas de volver a trabajar. Cuando se está mal solo tienes ganas de volver a trabajar y mis compañeros me han recibido bien. La verdad es que soy una afortunada. He vuelto con total normalidad, en mi puesto como estaba como ya he dicho y todo bien", ha comentado, agradeciendo el apoyo de los medios de comunicación durante su baja laboral. Ya más recuperada, Marta confiesa que anímicamente está "bueno... sobreviviendo".

Recientemente ha publicado una serie de stories criticando a un redactro de Sálvame, conocido por hacer vídeos cómicos sobre los famosos en el programa. Con un poco de sorna, Marta Riesco recordaba el día en el que Germán protagonizó un momentazo haciendo del famoso oso polar con el cuello dislocado de la Cabalgata de Reyes de Cádiz. La periodista aseguraba, además, que le encantaban sus vídeos pero evitaba a su vez nombrarle a pesar de saber cómo se llama. Marta también aprovechaba para matizar algunas cosas sobre su trayectoria profesional.

En ese sentido, Germán se lo ha tomado haciendo gala de sus grandes dotes como redactor de 'Sálvame'. A través de un nuevo vídeo en el que ha contado todo lo sucedido, Germán ha contestado a Marta con una 'lluvia de zascas' con los que María Patiño y Terelu Campos han acabado aplaudiéndole.