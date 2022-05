Hace unos días pudimos ver a Alba Carrillo en Marbella amadrinando la tienda de la marca Koker y nos recibía muy emocionada al ser imagen: "Yo estoy muy unida a Koker, a la marca, me hace muchísima ilusión. En Marbella he pasado momentos muy bonitos de mi vida entonces, es un mix estupendo".

Este proyecto de KOKER significa un nuevo paso dentro de su estrategia de expansión en este 2022 con la apertura de su primera tienda en Marbella. La marca de moda femenina sigue apostando por el sector turístico de nivel adquisitivo con este nuevo establecimiento en localidad malagueña que es sinónimo de exclusividad y turismo de lujo.

La colaboradora de televisión hablaba con Europa Press Reportajes sin pelos en la lengua y acusaba a Antonio David Flores de ser un oportunista y un aprovechado: "Mi versión es que él es un jeta y que está jugando con las dos". Espera que tanto Marta Riesco como Olga Moreno echen a Antonio David de sus vidas para siempre: "Me encantaría que las dos le mandaran a tomar por saco, hay muchos hombres en el mundo y, por supuesto, muchísimo mejores. Esa es mi opinión".

La hija de Lucía Pariente opinaba que Marta Riesco no es la mejor cantante y por eso no se cree que Rocío Carrasco le ofreciera cantar en su concierto: "A ver, Marta es periodista, cantar tiene el hit que es muy divertido pero cantar, cantar como que no canta" y añadía: "Yo, la cosa esta rara que quieren hacer como ver, como que aprovechó rocío la tesitura, que ella estaba enfadada para intentar sacar algo de Marta Riesco, no la compro".

Alba le aconsejaba a Rocío Flores que responsabilice a Antonio David Flores de su situación y opina que es la última en enterarse de las cosas: "Pues habla con tu padre, esa situación la ha llevado él" y añadía: "Yo creo que la pobrecita, en ese sentido, no le cuenta la verdad nadie".

En cuanto a su vida personal, Alba Carrillo nos desvela que tiene una relación muy especial con Santi Burgoa y confiesa no saber qué título ponerle: "Pues sí, nos queremos mucho, somos algo raro. No sabría conceptualizarte lo que es y la verdad es que muy bien, le quiero mucho, me encanta él". Eso sí, desconoce si volverán a tener una relación seria en el futuro y de momento, disfrutan del tiempo que comparten: "No sé qué pasará. Algo serio, no sé si llegaremos a tenerlo". Y es que todavía no ha decidido si prefiere tener una relación más informal o algo más serio como lo que tuvieron anteriormente: "Bueno, a ver, es que no sé lo que quiero, yo tampoco".

De momento, Santi Burgoa no entra en su lista de prioridades y así nos lo hace saber: "Ahora mismo no lo veo muy factible porque estoy más centrada en estudios, mi hijo, ahora volver a la vida, después de la pandemia. No sé, no sé lo que puede pasar. Alba Carrillo es imprevisible".