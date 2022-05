Asegurando que han sido "días complicados" y dejando claro que "esto no se pasa de un día para otro" y que es una persona "que está a tratamiento y que lleva con medicación desde hace 5 meses". Con estas palabras ha comenzado Marta Riesco este martes su intervención en 'El programa de Ana Rosa', en la que ha sido su reaparición después de una semana de baja médica.

"Tuve un episodio de ansiedad muy fuerte y el médico - de un hospital público, ha puntualizado - decidió que me apartara del trabajo durante unos días. Me fui a mi pueblo y estuve lo más aislada posible, intenté no ver contenido sobre mí porque me ponen muy nerviosa las mentiras, y han sido días para estar tranquila conmigo misma e intentar digerir todo lo que ha pasado" ha contado muy seria.

¿Soltera y sin compromiso? Su respuesta es clara, "sí", aunque deja en el aire una posible reconciliación con Antonio David Flores: "No te puedo decir si la ruptura es definitiva, el tiempo lo dirá. Como dice mi abuela 'si es pa tí ni aunque te quites, y si no es pa tí ni aunque te pongas'. Si es para mí hará ver que es para mí".

Sin querer contestar a la pregunta de si ha hablado con su exnovio en los últimos días, Marta ha dejado entrever que sí al aclarar que "estoy más tranquila, pero no entro en detalles porque el nivel de exposición que he tenido por ser sincera ha sido demasiado para mí".

Una sobreexposición mediática que, sostiene, no motivó que Antonio David la bloquease en WhatsApp como se ha dicho en los últimos días. Algo que, por cierto, ha puesto en duda la reportera, 'retando' a los colaboradores que mantienen dicha información a contar por qué lo saben. "Jamás me arrepentiré de haberme enamorado porque es fantástico, pero me he dejado llevar porque estoy de colaboradora en un plató y no me he dado cuenta de la repercusión que mis respuestas tenían. Yo nunca miento, pero por ser sincera de más he tenido muchos problemas" ha reconocido, insistiendo en que sus declaraciones no propiciaron su ruptura.

Una ruptura que la propia Marta anunció en directo hace casi dos semanas en 'Ya son las 8' y de la que, en cierto modo, se arrepiente: "Debería haber mantenido más el tipo. Me dejé llevar por mis sentimientos y no es congruente con alquien que no quiere ser personaje público. Yo no hago cosas con doble sentido y sigo pensando lo que dije llorando de que estoy cansada de ser la única que tira del carro".

"No tendría problema en contar lo que pasó para que no viniese a mi cumpleaños, pero no fue una pataleta de niña pequeña. El que no viniese no fue el motivo fundamental por el que dije 'no puedo seguir tirando de este carro'" ha contado, señalando que si no da los detalles es porque "no es una cosa de Marta sino de otras personas". "Han pasado muchas cosas, que he pedido que se me respete y pida que mueva ficha por encima de otras cosas, y no se ha hecho" ha confesado.

Alimentando los rumores de reconciliación con el ex de Rocío Carrasco, Marta no ha tenido problema en confesar que, para celebrar el cumpleaños de Antonio David el próximo 24 de abril con él, "tendrían que darse unos pasos que de momento no se han dado" y que, ha insinuado, tendrían que ver con la situación familiar del malagueño y, en concreto, con su exmujer.

"No he tirado su cepillo de dientes a la basura porque pienso que tiene que haber conversaciones antes de llegar a ese punto" ha respondido a Lequio cuando le ha preguntado si ya se había deshecho de las cosas que el malagueño tiene en la casa que compartían hasta hace dos semanas. Una casa que, ha dejado claro, es de los dos aunque no ha querido decir de dónde saca ingresos el excolaborador: "Yo me independizo para irme a vivir con él y compartir gastos, no es ningún secreto".

Visiblemente tensa cuando su compañero Antonio Rossi ha nombrado a Olga Moreno y ha asegurado que la sevillana mantiene que Antonio David nunca le ha pedido ni planteado el divorcio, la periodista ha asegurado que está "tranquila" porque sabe que "el tiempo me va a dar o a quitar la razón". "La verdad en todo siempre sale a la luz, vamos a ver si se hace, no se hace, si se ha pedido o no, si está enamorado de mí, si va a estar con Olga..." ha afirmado, bastante segura de sí misma y lanzando un dardo contra la sevillana: "Olga habla con muchos periodistas cuando se supone que no habla con nadie...". "Él ha roto públicamente y en mi vida ella no pinta nada" ha concluido.