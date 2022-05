La representante española en Eurovisión, Chanel, ha superado su primer ensayo en el festival. La española ha pisado por primera vez el escenario del Pala Alpitour de Turín en una prueba a puerta cerrada, tras la que se ha mostrado muy "contenta" y "satisfecha".

La española ha revelado este jueves su traje para el festival: un mono de brillantes con motivos geométricos similar a un traje de luces, diseñado por Palomo Spain. Sobre él, una torera de cuero con brillantes también, que la cantante se retira antes de su viral "dance break".

Es supercómodo, me siento genial con él", ha señalado la artista cubanoespañola en declaraciones a TVE. Esto fue algo que, según ha informado Palomo, se tuvo en cuenta desde el principio, por ejemplo en la elección de tejidos, con licra y tul como bases del mono, y "con aberturas muy sexis en las piernas y un escote cuadrado".

Todo ello va remachado con la chaqueta torera, también en negro y con hombreras muy marcadas, "repleta de tachuelas en plata de aire vintage".

Precisamente Chanel se proclamó candidata de España a Eurovisión 2022 en la primera edición de Benidorm Fest luciendo un modelo de características similares, con ese tipo de chaqueta corta y mono negro de licra con incrustaciones y aberturas, pero creado por Carmen Farala, que no ha participado en este nuevo diseño.

"Ella está espectacular, cuando la vi con el mono y la chaqueta puestos, ¡está increíble y va a ser un espectáculo!", ha vaticinado el diseñador emocionado.

La artista, que ha comparecido en rueda de prensa al término de su ensayo, se ha declarado "muy feliz" con esta toma de contacto que, en su opinión, ha sido "muy, muy, muy buena" en un día que suele ser "importante para encajarlo todo".

Chanel, que solo ha dicho que realizarán "algunos pequeños cambios", no ha querido avanzar más detalles ni secretos de su actuación, como si se variará el número durante la parte previa al final en la que no canta y se centra en bailar.

"Y no nos hace falta sol para brillar", ha bromeado en referencia al fallo de los arcos del escenario que debieran imitar un amanecer en el horizonte y que, apagados, aparentemente están lastrando muchas de las escenografías de los países participantes. La actuación española es una de las pocas que utiliza un panel de luces que baja desde el techo como fondo. Así, el "sol naciente" del escenario apenas se aprecia, con lo que la delegación española evita uno de los principales problemas del escenario turinés.

Y es que un problema con el motor del sol que corona el escenario impide que gire, como estaba previsto, y se ha quedado parado en la parte trasera, con lo que solo se puede utilizar la parte de luces y no el panel LED. "No nos hace falta sol para brillar", ha bromeado en la rueda de prensa. La iluminación pasa por varias partes del espectro de color, pero terminan con todo el escenario encendido en amarillo y blanco. Tonos cálidos y morados predominan en toda la actuación. "No podemos contar nada de la actuación, es como nuestro bebé", ha indicado.

España ha sido el penúltimo país en salir al escenario de Eurovisión, solo por delante de Alemania, y realizará su segundo ensayo este sábado. Ese día se conocerá también en qué parte de la final actuará Chanel.

Pero, ¿en qué puesto quedará Chanel? Parece que el televisivo maestro Joao lo sabe. En el programa "Anda Ya" de Los 40 Principales, el vidente dijo que España quedará top5 junto a Reino Unido, Suecia, Grecia y Ucrania. Un vaticinio que está muy en línea de lo que marcan las casas de apuestas con la excepción de Italia, que actualmente es segunda entre los apostantes. Además, el maestro ve que va a haber un fallo técnico, probablemente relacionado con la votación que podría afectar a España.