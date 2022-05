Nueva expulsión en Supervivientes acompañada de un duro momento. Si por lo general las expulsiones suelen ser un motivo de molestia para el participante que acaba su etapa en el concurso, en el caso de Charo Vega era motivo de alegría al pensar que por fin iba a regresar a España y acabar con su dura estancia en Honduras. Pero nada más lejos.

La superviviente no ha sido salvada, pero lo que no sabía es que no vuelve a España todavía, algo que deseaba con todas sus fuerzas, y que iba a reencontrarse con Rubén Sánchez Montesinos, hasta ahora el único parásito de 'Supervivientes'. Jorge Javier le ha comunicado las condiciones de su nueva localización y ella ha entrado en pánico: "Yo no me quedo aquí, no puedo. Ni tengo humor, ni ganas, me duele el alma". La concursante ha utilizado el equipo de buceo para tratar de tranquilizarse y el presentador le ha pedido que "aguante un poquito más", aunque sea hasta el domingo. "No, no quiero esto, por favor", repetía ella. Tras su insistencia en irse del programa, Jorge Javier ha querido regalarle que pueda hablar con su nieto Manuel en directo. "Me quiero ir a mi casa", le ha dicho insistente y él he pedido que "aguante" por él y "todo el amor que le procesa" como su nieto: "Chari, por favor, respira poco a poco, espérate hasta el domingo, no me hagas esto".

A pesar de que la concursante se hubiera quedado tranquila, Jorge ha conectado con ella y es que no se encontraba nada bien con la idea de quedarse más tiempo en el concurso. "El equipo médico está yendo para allá", ha entonado el presentador y es que han querido ir a calmar a la concursante: "Tranquila, que lo vamos a solucionar, el médico está llegando". Manuel, su nieto ha reaccionado al verla pasar por este mal trago y ha querido tranquilizar a todos porque ya le ha visto así en más ocasiones: "Esto es un bajón momentáneo, os aseguro que está bien".

La que si ha recibido una buena noticia ha sido Anabel Pantoja. "Ya es más de medianoche y ha ocurrido algo muy importante. Algo crucial. ¿Quién nos lo iba a decir? Atención, porque... ¡Anabel Pantoja, has batido tu récord de permanencia en 'Supervivientes'!". Así anunciaba Jorge Javier Vázquez la hazaña de la concursante.

Anabel alucinaba y celebraba por todo lo alto lo que acababa de conseguir. Su emoción era tanta que se ha arrancado a bailar twerking inundando la palapa con sus movimientos. "¡Aquí me quedo, aquí me quedo, eh, eh!", cantaba a la par. La colaboradora de Sálvame e Influencer se ha puesto a celebraron con un baile que ha amado a todos menos a Kiko Matamoros, cuya cara era un poema.

Pero no todo han sido risas en la gala. Alejandro Nieto se ha enfrentado a la mayoría de sus compañeros. Alejandro despierta a Ignacio para abrir una piña y así, mientras los demás duermen, no tienen que repartirla entre tantos. El líder lo comenta con el resto de sus compañeros y aquí empieza la guerra entre unos y otros. "Eres un metemierda y llevas dos semanas sin hacer nada", le reprocha Alejandro a Ignacio y él asegura que lleva dos días "estando mal". Tras esto, Marta Peñate cree que todo lo que hace es por "puro ego" y luego todo explota, su grupo le reprocha que habla mal solo a Ignacio y Marta se enciende: "Yo le hablo mal a Ainhoa, a Kiko Matamoros y a quién sea, tú le hablas mal solo a él". "Qué no quiero discutir más", dice Alejandro a gritos y sigue la tremenda discusión entre ellos.

Ya en la palapa, sus compañeros han explicado qué opinaban del concursante. Al final, Jorge Javier ha preguntado a Alejandro qué opinaba. "Estoy flipando", ha comentado. Una respuesta que ha dado lugar a otro enfrentamiento. Flipando dice", apunta Kiko Matamoros y con esto hace que Alejandro se encienda en la palapa: "¿Para qué tienes que hablar tú? Siempre estás igual". Matamoros se ha levantado para pedirle que baje "el volumen" tras sus gritos y el concursante ha reaccionado: "Yo también me levanto, ¡que te sientes tú!". Mientras, sus compañeros han intentado intervenir entre ellos y la tensión ha seguido entre ellos: "Tú eres un cagado".

Kiko Matamoros no lo está pasando nada bien el reality. Además de sus dolores por las picaduras y su malestar intestinal, el colaborador de Sálvame es uno de los próximos nominados y los usuarios de Twitter están pidiendo desde la red social que no le salven. "Kiko a la calle! No hace ni el huevo,otro igual que la Charo. Si han pasado un reconocimiento médico es porque pueden estar ahí y hacer las pruebas, o al menos intentarlo".