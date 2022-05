Desde que Marta Riesco rompiese su relación sentimental con Antonio David en directo desde 'Ya son las ocho' no se ha vuelto a ver a los dos tortolitos juntos. De hecho, la reportera ponía tierra de por medio y ha estado toda la Semana Santa retirada del foco mediático para recuperarse tras un episodio de ansiedad que tuvo hace unos días debido a la exposición pública.

Hoy hemos vuelto a verla en pantalla y lo cierto es que ha sido de lo más sincera ante todas las polémicas que hay servidas en su vida. Hemos hablado con ella a la salida del programa y no nos ha desvelado si es cierto que Antonio David Flores le ha llamado pidiéndole tiempo: "Pues la verdad es que no te puedo responder a esa pregunta, perdóname".

La periodista asegura que felicitará al exguardia civil por su cumpleaños el próximo día 24 de abril: "Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Yo sí que lo voy a felicitar". En cuanto a si lo hará a través de un mensaje o por llamada: "Pues depende del transcurso de los días".

Marta admite seguir enamorada de Antonio David y no descarta una reconciliación: "Enamorada sí. Hombre, si el otro día me mandó unas flores y me dijo te amo, ¿cuánto tarda uno en desenamorarse?". La reportera también ha aprovechado para decirnos cómo se encuentra ahora mismo: "Estoy mucho mejor como he dicho hoy con mi terapia, mi medicación y tal, pues bueno, las cosas un poco calmándose. Espero".

Entre la espada y la pared. Así se comenta que está Antonio David Flores tras su mediática ruptura con Marta Riesco y el cambio de actitud de Olga Moreno que, después de meses cargando con responsabilidades y cargas familiares que no le corresponderían solo a ella, habría decidido soltar lastre y 'delegar' en su exmarido.

Una información sobre la que el excolaborador no se ha pronunciado, aunque es cierto que sus viajes a Madrid han cesado de repente - cuando antes viajaba a la capital cada semana para reunirse con sus abogados y para grabar los vídeos de su canal de Youtube, que lleva dos semanas sin actualizar - y apenas sale del domicilio familiar de Málaga, donde continúa viviendo con Olga y con sus hijos David y Lola.

A la vez, su ruptura con Marta podría no ser definitiva y hay quien especula con que el buen aspecto de la reportera en su vuelta al trabajo después de una semana de baja por su delicado estado anímico, podría deberse a una llamada de Antonio David, que le habría pedido tiempo y tranquilidad.

Sin embargo, es algo que no hemos podido contrastar con el padre de Rocío Flores ya que, demostrando una vez más su habilidad para esquivar a las cámaras, ha conseguido salir de su casa sin ser visto y tan solo le hemos podido grabar huyendo sin aclarar qué hay de cierto en su posible segunda oportunidad con Marta y en el cambio de actitud de Olga.