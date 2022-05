Nacho Palau está siendo un concursante diez en 'Supervivientes 2022', sin duda lo que más está gustando de él es lo que se está viendo de él, de su persona. Por fin podemos dibujar la personalidad de este personaje del que se ha hablado tanto en los últimos años por su polémico divorcio con Miguel Bosé y la separación de sus hijos con el cantante.

Esta noche se ha emitido el programa que grabó con Toñi Moreno para 'Déjate querer' y lo cierto es que hemos visto a un hombre sincero, hablando por primera vez de su separación con Miguel Bosé: "El cambio duro fue darme cuenta que todo es mucho más complicado, el no saber explicar las cosas, estar todo el día gritando...".

El concursante le confesaba a la presentadora que: "A pelear a muerte. He llorado mucho y lo que me queda, soy muy llorón. Soy muy emotivo, sensiblón, muy tímido, no se... soy lloreta, de lágrima fácil". Y lo cierto es que lo hemos visto de lo más emocionado hablando sobre todo lo que ha pasado con su separación.

Nacho ha explicado que: "La separación de los niños surgió, Miguel tomó esa decisión, eso fue lo difícil, separarlos, luego te vuelves a casa con los tuyos y los niños están bien, no digo que no tengan sus cosas porque se echaban de menos". Un tema difícil de tratar con los menores, pero que él lo ha hecho como ha podido: "Me han hecho preguntas y yo he contestado muy tranquilo que no estábamos juntos y que estábamos separados, lo llevan y lo entienden. Estoy muy orgulloso de los cuatro, son divinos, yo creo que las cosas pasan y hay que dar mucho amor, hacerles sentir que estás ahí, que se sientan protegidos y que se sientan apoyados".

El arquitecto se sinceraba y se abría en canal: "Me enamoré de Miguel con 19 años, nos conocimos un día de casualidad y la verdad es que fue flechazo. Fui a verle a un concierto y fue un flechazo, muy bonito, fueron 26 años que no volvería atrás, volvería a pasar por lo mismo, he aprendido mucho, quitando los últimos años que fue horrible, he estado muy enamorado".

Su gran preocupación ha sido: "no vivir con los niños, con los cuatro. Yo estoy convencido de que Miguel sabe que tiene cuatro hijos, al igual que yo", eso es lo que ha llevado peor, pero tiene la esperanza que cuando pase el tiempo se puedan juntar de nuevo: "Igual con 16 o 18 años ya serán mayores para decidir, se quieren como cuatro hermanos, se pelean... y eso es lo más difícil".

En el momento que vio que su relación estaba rota sintió miedo, pero era algo que se fue viendo poco a poco: "He tenido miedo a dar el paso, aunque al final lo dio Miguel, la cosa estaba muy mal. Desconoces por completo a la otra persona y da miedo porque todas las ayudas que Miguel me daba... no me ha faltado nunca de nada" y ha terminado su relato asegurando que el Miguel que ve ahora en televisión, no es del que él se enamoró: "No le reconozco, lo quiero mucho, lo querré siempre, siempre será el padre de mis cuatro hijos y le deseo la mejor felicidad" "Estoy abierto al amor, estoy más preparado, me apetece, necesito un subidón, empezar a abrir puertas".