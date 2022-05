Mucho se ha hablado de la relación que Anabel Pantoja y Kiko Matamoros están manteniendo en 'Supervivientes 2022' ya que antes de que ambos emprendieran esta aventura muchos fueron los que aseguraron que estarían todo el día discutiendo, pero lo cierto es que se equivocaban. Al menos, por el momento.

Los dos compañeros de 'Sálvame Diario' están teniendo un buen concurso, de hecho, solo discutieron en la preconvivencia y por choques repentinos que no trascendieron, pero ahora gozan de una convivencia tranquila... ¿por qué? ambos hicieron un 'pacto de no agresión' días antes de comenzar la aventura y lo están llevando a cabo.

Una conversación entre Yulen y Anabel Pantoja desvelaba este pacto que los dos compañeros firmaron cuando nadie se dio cuenta. La sobrinísima se ha desahogado con el que es su principal apoyo en la isla y le ha confesado que: "En la preconvivencia hablamos y dijimos que íbamos a dejar las cosas de fuera, fuera, porque claro mi punto débil son los míos".

Anabel se ha mostrado muy sincera y le ha asegurado a Yulen que cuando se meten con su familia, salta enseguida porque es su punto débil: "me los tocas y me da igual. El me dice tres palabras y me deja muerta y qué hago, ¿ataco a Marta? que no tiene culpa de nada. Allí lo hablamos y a mí me lo ha respetado la verdad" agradecía a su compañero.

Jorge Javier estalla contra un participante de Supervivientes

Grave suceso en "Supervivientes". Rubén Sánchez, uno de los concursantes del programa, ha tenido un roce con el equipo del concurso. Lo sucedido no ha gustado ni a los trabajadores ni a la audiencia, que no han dudado en reprochar su actitud.

"Los espectadores saben que para que 'Supervivientes' sea posible tenemos un grupo de profesionales que cada día se dejan la piel en seguir a nuestros concursantes", ha comenzado a explicar Lara Álvarez, antes de censurar la actitud de Rubén: "Complica mucho el buen quehacer de los nuestros".

Acto seguido, la dirección del programa ha emitido unas imágenes en las que se puede ver a un Rubén claramente frustrado por la falta de medios, que la acaba tomando con un cámara. "Déjame un segundo. Ahora no estoy para tonterías, eh. Échate para allá. Déjame cenar ya, joder. Cuando coma, como; cuando cene, ceno; lo haré como me salga de los cojones, cuando yo quiera", dice con un tono un tanto agresivo Rubén.

Las quejas y los desprecios hacia los cámaras de Rubén continuaron, tal y como se pudo ver en las imágenes emitidas por Telecinco. "Si estoy solo, estoy solo. Lo primero es mi vida y mi salud. He visto que mi vida está en juego. Debo volver a España vivo", espetó a los cámaras.

Además, también se pasaron imágenes en las que durante el día siguiente Rubén trató de dificultar el trabajo de los cámaras tapando los objetivos con la mano y con prendas.

La actitud de Rubén no gustó ni un pelo a la audiencia, que no dudó en cargar tintas sobre él. "Eso no se debe hacer", "sabía a dónde venía", le han criticado.

La pareja de Enrique del Pozo ha reconocido a Jorge Javier que su actitud no ha sido la mejor: "Reconozco que he estado en momentos tenso y les he pedido disculpas. La soledad y la mente te pueden jugar aquí malas pasadas, sobre todo los primeros días. Les he pedido disculpas porque en algunos momentos he sido, no déspota, pero la situación me ha superado".

"Estás participando en uno de los sueños de tu vida, lo que no puedes hacer es tratar mal a la gente que está trabajando y cumpliendo con su cometido. Aprovecha este momento. Estamos pendientes de todo lo que haces, pero algo debe tener de malo este lugar por eso fuiste expulsado. Mojas a los cámaras, te quedas en pelotas para que no te graben, tenemos que emitir esas imágenes, no podemos estar todo el día pixelándote tus partes", le ha recordado el presentador.