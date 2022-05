Supervivientes continúa su andadura y en la gala de Conexión Honduras se vivieron momentos de risas y también de mucha tensión.

Los concursantes han disputado la prueba por la que ganan la oportunidad de pasar unos días en Playa Paraíso. Los miembros de cada equipo se han dividido entre hombres y mujeres para realizar el juego.

La mítica prueba de 'Supervivientes' ha consistido en superar una serie de obstáculos reptando, con las manos y los pies atados y deslizando una pelota con la cabeza hacia el aro final. Los concursantes lo han dado todo en la prueba para poder optar al 'paraíso', quién realizara el recorrido en menos tiempo sería el ganador.

Alejandro Nieto ha sido el ganador de la prueba en la que los concursantes se disputaban disfrutar de Playa Paraíso. El concursante ha elegido a su novia Tania para disfrutar del privilegio, pero la audiencia ha decidido que pase su estancia en el 'paraíso' con la persona a la que nominó: Ignacio de Borbón.

El gaditano no se esperaba la decisión del público, ya que su ilusión era pasar unas horas con su novia a solas porque está nominado y puede que sean sus últimos días en Honduras. El cabreo de Alejandro ha sido evidente: "No quiero estar aquí, quiero estar con Tania". El concursante ha manifestado que puede que se marche el jueves y que apenas ha podido estar con su pareja, ni darle un abrazo por el día de su cumpleaños. Ignacio de Borbón, de los más comprensivo, ha intentado animar a su compañero y le ha recordado "que es el único que tiene a alguien en la isla a diferencia del resto·.

Sale a la luz el acuerdo secreto de dos concursantes de Supervivientes que se firmó antes del concurso

Mucho se ha hablado de la relación que Anabel Pantoja y Kiko Matamoros están manteniendo en 'Supervivientes 2022' ya que antes de que ambos emprendieran esta aventura muchos fueron los que aseguraron que estarían todo el día discutiendo, pero lo cierto es que se equivocaban. Al menos, por el momento.

Los dos compañeros de 'Sálvame Diario' están teniendo un buen concurso, de hecho, solo discutieron en la preconvivencia y por choques repentinos que no trascendieron, pero ahora gozan de una convivencia tranquila... ¿por qué? ambos hicieron un 'pacto de no agresión' días antes de comenzar la aventura y lo están llevando a cabo.

Una conversación entre Yulen y Anabel Pantoja desvelaba este pacto que los dos compañeros firmaron cuando nadie se dio cuenta. La sobrinísima se ha desahogado con el que es su principal apoyo en la isla y le ha confesado que: "En la preconvivencia hablamos y dijimos que íbamos a dejar las cosas de fuera, fuera, porque claro mi punto débil son los míos".

Anabel se ha mostrado muy sincera y le ha asegurado a Yulen que cuando se meten con su familia, salta enseguida porque es su punto débil: "me los tocas y me da igual. El me dice tres palabras y me deja muerta y qué hago, ¿ataco a Marta? que no tiene culpa de nada. Allí lo hablamos y a mí me lo ha respetado la verdad" agradecía a su compañero.