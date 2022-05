Antonio David Flores se convirtió ayer en protagonista del día por su inesperada irrupción en la Junta General de Accionistas de Mediaset. Para protagonizar esta surrealista escena, el exguardia civil compró acciones con el objetivo de lanzar un alegato contra el grupo de comunicación ante ejecutivos e inversores, justo un año después de ser despedido de manera fulminante por el duro relato de Rocío Carrasco en el mediático documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

El propio Antonio David ha dado más detalles sobre su estrategia en su canal de Youtube, plataforma a la que dedica su tiempo después de que la televisión le haya dado la espalda.

En un vídeo emitido durante la noche de ayer, explicó que es "accionista de Mediaset" desde hace unas semanas: "Compré cinco títulos de acciones porque estaban baratas y mi economía se lo podía permitir". En concreto, se habría gastado unos 30 euros para intervenir en la junta.

En este sentido, quiso defender ante sus espectadores el modo en que actuó durante la tarde de ayer: "Yo no he irrumpido ni me he colado en ningún sitio". "El día 6 de abril, a través de un escrito por mi parte, Mediaset supo que probablemente podría intervenir en esa junta, o bien por streaming o personalmente", continuó diciendo el excolaborador de 'Sálvame', insistiendo en que el grupo "tenía conocimiento" de que iba a asistir.

Antonio David también habló de la "etapa difícil y complicada" que está atravesando Mediaset "por parte de su caballo de Troya, La Fábrica de la Tele". Asimismo, aseguró que confía en que la empresa "rompa los lazos" que le unen a la productora de 'Sálvame': "En ese momento, si tengo más dinero ahorrado, invertiré más. Confío en que ese consejo de administración de gente sobradamente preparada llegue a entender que la bajada de audiencia viene provocada por el inicio del documental".

Así fue la intervención de Antonio David

Antonio David realizó ayer una intervención de casi 20 minutos de duración por la que fue amonestado, ya que el reglamento establece que quien quiera hablar no puede hacerlo durante un periodo superior a los 5 minutos. En este tiempo criticó la docuserie de Rocío Carrasco y el tratamiento del machismo y de la violencia vicaria en Telecinco tras su emisión.

"Lo que se ha puesto de manifiesto es un ejercicio cínico sobre el machismo, ya que habiéndome acusado frente a lo dictaminado por la Justicia como maltratador y ejecutor de violencia vicaria, incluso con un rótulo el día de mi despido con el número 016, la propia cadena durante este más de un año no ha hecho más que reproducir imágenes mías y de mi vida privada, por supuesto, sin hacer constar el rótulo que colocaron el 22 de marzo del 2021", aseguró el malagueño.

Según Antonio David Flores, su despido tuvo "consecuencias para las audiencias del grupo, especialmente para las de Telecinco, que son las que generan los ingresos publicitarios". Además, también hizo referencia al mal momento que atraviesa 'Sálvame'.