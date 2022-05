"La ruleta de la suerte" es uno de los programas más exitosos de las mañanas en la televisión de España. Se trata de un concurso con una mecánica sencilla y unas pruebas no muy difíciles, lo que le convierte en una opción perfecta para casi cualquier edad.

Pese a todo ello, "La ruleta de la suerte" no está exenta de polémica.

En uno de los últimos programas, el público notó un gesto que parece que no fue del agrado del respetable. Según varios usuarios en Twitter, el presentador, Jorge Fernández, metió prisa a una concursante para tirar en vez de resolver, tal l y como manifestaba una usuaria. "Qué mal, Jorge. Te has pasado un montón. Le has hecho tirar con prisa y no era obligatorio, podía resolver, pero con la INSOLENTE prisa que le has metido, no le has dado la opción ni la has dejado concentrarse...MUY MAL". "No podía resolver, está de los nervios y se queda muy parada", comentaba otra persona, a lo que la misma usuaria respondía: "Pero eso no lo hemos visto, sólo lo imaginamos, porque no le ha dado tiempo. Le ha vuelto a ocurrir por segunda vez, pero en esta ocasión no ha quedado duda. Ojo, el papel de Jorge es muy serio y debe obrar con equidad y justicia".

Qué mal, Jorge. Te has pasado un montón. Le has hecho tirar con prisa y no era obligatorio, podía resolver, pero con la INSOLENTE prisa que le has metido, no le has dado la opción ni la has dejado concentrarse...MUY MAL 😡 #laruletadelasuerte — Conchi G. Polidura (@conchigpolidura) 1 de mayo de 2022

Parece que el formato en el que los concursantes tienen que intentar adivinar la frase o las letras que se esconden detrás de un panel sigue triunfando. Pero no sólo eso. El programa ha conseguido crear además un lenguaje propio sobre todo por la buena relación que existe entre el presentador, la azafata y el cantante de la banda, los tres auténticos protagonistas.

Pero si hay algo que destaca por encima de todo, además de los concursantes y del clásico coche que se sortea como gran premio final, eso es el público, que está más que presente. Y eso que durante la pandemia Antena 3 se vio obligada a parar las emisiones de este concurso porque no tenía sentido rodarlo con las restricciones sanitarias que había vigentes. Por lo tanto hubo que repetir algunos.

El éxito de la Ruleta de la Suerte llega aún más allá. No hay que olvidar que a esa hora el concurso compite con otro hueso duro de roer. No es otro que Ya es Mediodía, el programa de Sonsoles Ónega que ofrece la productora de Ana Rosa Quintana en Telecinco. Se trata de un formato que se ha ido consolidando a lo largo de los últimos años y que repite el mismo esquema que el programa de Ana Rosa combinando corazón, sucesos y política en un mismo formato en una hora y media de duración. Los datos de YEM han ido mejorando a lo largo de los últimos años llegando incluso en algunas ocasiones a superar a su competencia de la Ruleta de la Suerte.