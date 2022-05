Nunca llueve a gusto de todos. Y menos en los programas de televisión. Eso es lo que le ha pasado a la dirección de "Masterchef Celebrity" tras dar a conocer el casting de la próxima temporada: que no ha generado consenso. "Solo hay dos famosos", critican los telespectadores de la elección de la cadena.

El elenco de la próxima temporada de "Masterchef Celebrity" estará formado por: Norma Duval, Lorena Castell, Patricia Conde, Ruth Lorenzo, Xavier Deltell, Pepe Barroso, Daniela Santiago, Fernando Andina, Emmanuel Esparza, Eduardo Rosa, Manu Baqueiro, María Escoté, Isabelle Junot, María Zurita y Nico Abad.

Aunque en la nómina de elegidos hay una buena ristra de rostros famosos, la elección no parece haber colmado las pretensiones de todos los seguidores del programa, que consideran que ha habido un "perfil b" en la elección.

"Conocer a ocho dos no sé sus nombres y los otros cuatro no me suenan de nada", "un poco flojo el casting, la verdad", "poco cómico, sólo uno: Deltell", han criticado los telespectadores.

Por el momento se desconoce la fecha en la que se estrenará la nueva edición de "Masterchef" con famosos. Lo que sí se sabe es que ya ha comenzado el rodaje, tal y como ha anunciado la productora del programa.

Lo previsible es que "Masterchef Celebrity" se estrene no antes del otoño. De hecho, el programa de anónimos acaba de comenzar su emisión, por lo que aún falta tiempo para que TVE comience a pensar en "Masterchef Celebrity".

Pese a que no fue la primera variedad del programa, la "Celebrity" se ha convertido en una de las favoritas del público. Y es que en las últimas ediciones, el nivel de los participantes no ha tenido nada que envidiar al de los anónimos. Eso, sumado al carisma de muchos de ellos, le ha valido para liderar las tablas de audiencia semana tras semana.

Masterchef, garantía de éxito

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.