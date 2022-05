Sálvame ha vivido un momento de lo más incómodo que ha pillado completamente por sorpresa a una de sus colaboradoras.

Lydia Lozano ha sido grabada durante ocho minutos en la publicidad por el programa al hablar de todo esto y Jorge Javier ha desvelado que Carmen Alcayde: "En esa grabación Kiko sales mencionado por parte de Carmen y califica tu actitud de muy sucia". Lo que ha enfadado tremendamente a Kiko: "¿Has dicho eso? ¿Y qué has hecho tú toda la vida? Bonita, dímelo. Hablar por detrás, si no quieres venir a este programa que lleva inventado hace 13 años, si no te gusta te vas a otro programa".

Y no es la primera esta semana que hay una bronca entre colaboradores. Hace solo unos días, Chelo García Cortés amenazó con dejar el programa de Telecinco. 'Sálvame' ha destapado un secreto de Chelo García Cortés y ha sido a través de Kiko Hernández que se ha subido al pulpillo para contar la información que ha llegado a la redacción a través de un familiar sobre la periodista. "Se ha puesto en contacto con el programa una persona a la que hace tiempo le pediste dinero, es un familiar tuyo", asegura Kiko Hernández da todos los detalles:

"Le pides 2.000 euros y se lo devuelves. Ese familiar es tu sobrino, hijo de tu hermana, en paz descanse, se llama Alberto y dice que él no tiene ningún problema de dejarte dinero porque eres su tía y siempre le has mostrado cariño, pero en el peor momento de su vida, cuando fallece su madre y tu hermana, ha perdido una tía porque no ha tenido ni una llamada de apoyo ni de consuelo y que lleva más de un año sin saber de ti", explica.

"Me parece tan injusto y tan cruel que voy a optar por el silencio y agradezco al programa que no me hayan preguntando, se puede preguntar sobre todo si es algo así. Muchas gracias por lo que está haciendo el programa conmigo esta tarde", ha contestado Chelo García antes de levantarse e irse del plató. “Me han demostrado aquí que no me quieren”, reconocía desde los pasillos de Telecinco.

Carmen Alcayde se posicionó ayer con Lydia Lozano en su tremenda bronca con Kiko Hernández, que ha amenazado con desvelar un episodio de hace 17 años que puede dejar en muy mal lugar a las colaboradoras. Esa bronca ha continuado este jueves, con Kiko dispuesto a contarlo todo.

Pero antes, Carmen Alcayde ha revelado algo que las cámaras no captaron y que ocurrió en los pasillos de Mediaset ayer después del programa. Según ella, Kiko Hernández le habló de muy malas maneras: “Pensaba que eras buena persona, hasta ayer en ese momento. Lo que hiciste en el pasillo no era espectáculo porque no había ninguna cámara grabando”.

Además, Alcayde reveló que estuvo mandándole mensajes a su compañero después del programa para hablar sobre lo ocurrido y él no contestó a ninguno. “Yo cuando voy a casa estoy con mis hijas”, le espetó Kiko Hernández.