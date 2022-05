Impresionante. Así podríamos definir el total look rojo de Marta Sánchez en el concierto homenaje a 'La más grande', 'Mujeres cantan a Rocío Jurado'. Un ajustado vestido con flores bordadas en uno de sus hombros y guantes largos al tono, como una diva de Hollywood de los años 50 con el que nos dejó, literalmente, sin palabras.

"Cantar por 'la más grande' siempre es un lujo y yo feliz de hacerlo" confesaba la artista minutos antes de subir al escenario, reconociendo que a pesar de que la voz de Rocío Jurado es "inalcanzable de igualar tengo cierta confianza en mí como artista para hacerlo".

A punto de iniciar una gira con Ana Torroja por Estados Unidos - que todavía no sabe si podremos ver en España - Marta confiesa que está "en el momento más pleno de mi vida". "Estoy muy enamorada y muy feliz" reconoce, con una sonrisa y un brillo especial en los ojos cuando habla de su pareja, Federico León.

Este sábado se celebra la final de Eurovisión y, como no podía ser de otro modo, hemos preguntado a la cantante de 'Desesperada' qué le parece nuestra representante en el festival, Chanel Terrero, de quien se confiesa fan: "La veo muy bien, es una chica muy completa, con mucha garra. Baila bien, canta bien, se mueve bien, es guapa, qué más queremos".

"En España siempre criticamos muchísimos, tenemos una especie de complejo, somos muy reacios a ser orgullosos de lo nuestro, es un defecto que va en nuestro ADN" añade, sin dar importancia a las críticas que han suscitado en los últimos días el look torero de Palomo Spain que lucirá Chanel en el eurofestival.

Por último, Marta también se ha pronunciado sobre la reciente muerte de Jesús Mariñas, una noticia que le "entristeció muchísimo" a pesar de que tuvo sus "rifi rafes" con él. "Fue duro conmigo en algún momento, pero yo siempre le he tenido mucho afecto, mucho cariño porque al final de nuestra relación artista periodista surgió algo, surgió un respeto mutuo y él me demostró al final que me admiraba. Y yo pienso que había también mucho que admirar de él" confiesa, destacando que hizo "un periodismo puntero, aunque para algunos artistas no fuera muy agradable y cómodo. Pero al final me dio mucha pena que padeciera una enfermedad, que como sabéis yo he sufrido mucho con ella".