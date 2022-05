El clan de Las Campos está de celebración. Y es que este sábado se casa José María Almoguer, hijo de Carmen Borrego, nieto de María Teresa Campos y sobrino de Terelu. Alejado del foco mediático, el joven lleva una vida completamente anónima, pero ante el interés que ha generado su boda ha decidido dar un paso al frente, 'debutar' en el papel cuché y vender la exclusiva a una conocida revista, por lo que pronto le podremos ver posando con las mujeres de su famosa familia.

Y si poco se sabe de José María Almoguer, menos todavía de su prometida, Paola. Pero no solo nosotros no conocemos a la futura nuera de Carmen Borrego, sino que Alejandra Rubio acaba de dejarnos boquiabiertos al desvelar, a 48 horas de que su primo pase por el altar ¡no conoce a su novia!

"No tengo el placer porque no hemos coincidido, no he tenido la oportunidad pero por lo que me han dicho es súper buena niña" ha apuntado, asegurando que aunque tiene "una relación muy cercana" con José María, parece imposible cuadrar agendas para las presentaciones, ya que "yo no paro, mi primo tampoco y cuando se reúnen son los domingos y yo trabajo"

Quizás por ello Alejandra afirma que "no puede" adelantar ningún detalle de la boda, aunque sí nos cuenta que tiene muchas ganas de reencontrarse con toda su familia y adelanta, sobre su look, que no llevará pamela ni tocado.

Y si ella está "iusionada" con el enlace, su abuela mucho más ya que, como revela la colaboradora de 'Viva la vida', "quiere ser bisabuela ya". Eso sí, por parte de su primo, porque aunque a Alejandra le gustaría "más adelante" - ya que está enamoradísima de Carlos Agüera - no es algo que ahora mismo se plantee.

Además, la hija de Terelu se ha pronunciado sobre el dinero que Pipi Estrada le debe a su madre, convencida de que no se lo llegará a pagar. ¡Sus declaraciones, en el siguiente vídeo!