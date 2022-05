Tarde dura para Carmen Borrego, que este jueves se encontraba en 'Sálvame' con la desagradable sorpresa de que un 'topo' estaría filtrando a la prensa todos los detalles de la boda de su hijo con la intención de arruinarle su gran día y, de paso, la jugosa exclusiva que la colaboradora ha firmado con una conocida revista de nuestro país.

Será este sábado cuando José María Almoguer, hijo de Carmen, pase por el altar con su novia, Paola, en una finca en la madrileña localidad de Torrejón de Velasco. Una celebración en la que veremos de nuevo juntas a todas Las Campos - María Teresa, Terelu, la propia Carmen y Alejandra Rubio - que pero que podría verse ensombrecida por los datos que un 'confidente' ha dado a Kiko Hernández sobre la boda.

Ante el asombro de la madre del novio, el tertuliano desvelaba, entre otras cosas, que la pareja se habría casado el pasado mes de abril, que la novia no irá vestida de blanco, que Carmen tendría muy mala relación con su nuera - algo que ella no tardaba en negar, muy enfadada - que Teresa Campos habría regalado 5000 euros a su nieto por la boda y que los novios, con la intención de ahorrarse dinero, habrían puesto un autobús que tendrían que pagar los propios invitados.

Tal llegó a ser la tensión que se vivió en el plató que Carmen hizo el amago de abandonar el programa asegurando que no iba a contribuir a fastidiar la boda de su hijo. E incluso se enfadaba con su hermana Terelu cuando esta contaba detalles que probarían que su hermana se lleva muy bien con la futura mujer de su hijo, pidiéndole de 'malas formas' que no se metiese en este tema.

Afortunadamente, 'la sangre no llegaba al río' y las hijas de Teresa Campos se reconciliaban, con Carmen admitiendo que no se había portado bien con Terelu y dándole un beso a su hermana, que demostrando una vez más su temple no le contestaba en ningún momento. "Le he pedido perdón públicamente, me he puesto nerviosa y no se lo merece, desde luego, porque confío en ella absolutamente" ha admitido ante nuestros micrófonos.

Tras el programa, la colaboradora se reunía con su marido, José Carlos Bernal, para ir al supermercado. Momento en el que pudimos hablar con Carmen y comprobar, de primera mano, que no tiene ningún miedo al 'topo', al que no ha dudado en 'trolear' bromeando con los detalles del enlace que ha filtrado a 'Sálvame'.

"El topo o la topa" se ha reído, avisándole de que "puede reventar lo que quiera, pero lo que no van a reventar es la boda". "Las fotos las pasará cualquiera, ya sabemos el mundo en el que vivimos, pero a mí ya no me asusta nada corazón" confiesa, asegurando que aunque ella está "angustiada y cabreada" su hijo y su futura nuera están "encantados y felices": "No es justo fastidiarles una boda porque van a pasar un día bonito, yo soy feliz porque ellos son felices".

Sobre los detalles que ha filtrado este confidente, Carmen prefiere tomárselo con humor y apunta entre risas que tanto ella como María Teresa irán "en albornoz y con rulos" a la boda, mientras que su marido irá "en pijama y conduce el autobús para que no nos cueste dinero el chofer, él con la gorra para llevar el monobus".