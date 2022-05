Día especial para Marta Riesco, que este martes cumple 35 años y no puede negar que la vida le sonríe, ya que está atravesando por una etapa muy dulce en todos los aspectos. Y es que si en el terreno amoroso no puede estar más enamorada de Antonio David Flores - con quien por fin ha normalizado su relación después de meses jugando 'al gato y al ratón' con la prensa - en el profesional no se queda atrás, ya que a su faceta de reportera de 'El programa de Ana Rosa' y de colaboradora de 'Ya son las 8' se une el exitoso lanzamiento de su primer single, 'No tengas miedo', que se ha convertido en pocos días en uno de los temas que más suenan del momento.

Siempre pendiente de su físico y de ponerse a punto para su cumpleaños, Marta acudió este lunes a una conocida clínica estética de Madrid y, tan dicharachera y sonriente como siempre, se ha pronunciado sobre su carrera de cantante - ya la llaman la "Madonna de Mediaset" - y sobre sus polémicas declaraciones sobre Olga Moreno, sobre las que se ha 'disculpado' una vez más.

Indignada por los injustos ataques que ha tenido que soportar desde que confesó hace tres meses su amor por Antonio David, Marta no podía evitar que el subconsciente la tracionase hace unos días en el plató de 'AR' y, muy enfadada, dejaba entrever que Olga sí conocería su relación con su exmarido antes de que se hiciese público. Además, se preguntaba por qué la ganadora de 'Supervivientes' no se quería separar del excolaborador, insinuando que él sí que estaría dispuesto a formalizar su divorcio.

Unas polémicas declaraciones tras las que Olga, molesta, dejaba claro que ella no mentía y nunca había mentido, lo que provocaba que horas después Marta entonase el mea culpa y pidiese perdón públicamente a la ex de su amor, definiéndola como una "mujer maravillosa" y asegurando que cometió un error al responder a las preguntas relacionadas con ella y con Rocío Flores.

"La verdad que estoy muy bien pero como ya sabes, no voy a decir nada. Como ya he dicho, no voy a comentar nada de lo que he comentado, Estoy contenta y quiero seguir trabajando, aunque a algunos les fastidie que trabaje, no sé", nos ha contado, insistiendo en que "respeto muchísimo a Olga y no voy a decir nada más de ninguna".

"Lo que tuve que decir lo dije en 'Ya son las 8', me retracté, y dije que no voy a comentar nada y así va a ser. Le deseo el bien, que es lo que deberíamos hacer todos: desear el bien a la gente" ha añadido, huyendo de la polémica y zanjando así su 'encontronazo' público con Olga.

Centrada en la promoción de su single, 'No tengas miedo', y sorprendida por el gran éxito de una canción que "sacaron para reírse y al final de ha vuelto en contra. A los haters decirles que tengan cuidado con lo que dicen porque se les puede volver en contra", Marta confiesa que no se ha planteado si cantará en su boda con Antonio David: "La verdad que no lo sé, tengo que empezar a pensar. Tienes una guasa..." ha asegurado entre risas, zanjando así el tema de un hipotético paso por el altar con el excolaborador.

Además, la reportera ha contestado a las declaraciones de Carlos Lozano sobre ella en 'Sálvame', donde la tachó de "incoherente" por su actitud y le recomendó que tenga cuidado y "vigile su profesión".