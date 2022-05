Marta Riesco ha conseguido convertirse en una de las estrellas del momento en el mundo de la televisión. No en vano la joven reportera del programa de Ana Rosa Quintana ha sido noticia en los últimos meses por su relación con Antonio David Flores. Poco después de que se supiera que el ex de Rocío Carrasco (y padre de sus dos hijos) había decidido poner fin a la relación sentimental que le unía a Olga Moreno, última ganadora de Supervivientes, saltó la bomba de la relación de Antonio David con una reportera de el programa de Ana Rosa Quintana. Y no es una reportera cualquiera Marta Riesco ya había intentado ser famosa en varios programas de televisión.

El caso es que esta semana Marta volvió a ser noticia por una portada de la revista Semana en la que se puede ver a la joven cariñosa con Antonio David en las primeras fotos que les sacan tomando algo por la calle. Y eso hizo que se hablara de ella en todos los programas de la cadena. Incluso en el suyo, en donde por momentos se llegó a dudar de su credibilidad profesional. Una participante de la primera edición de OT manda un mensaje a Marta Riesco: "La vi el otro día en una actuación" Marta Riesco quiso pedir disculpas a Olga Moreno y Rocío Flores desde el plató de 'Ya son las ocho' porque le "parecen grandes mujeres" tras sus declaraciones en 'El programa de Ana Rosa', el mismo día que salían a la luz las fotografías de ella junto a Antonio David. "Desde aquí quiero pedir disculpas porque yo no tengo que responder a ninguna de las preguntas que me hagan sobre ellas. Mirando a cámara os pido disculpas tanto a Roció como a Olga, sois grandísimas mujeres", aseguraba la reportera en el programa de Sonsoles Onega. Unas declaraciones sobre la que los periodistas han preguntado a Olga Moreno en plena calle. "¿Es cierto que eres la responsable de que no os divorcies?". "Solo voy a decir que yo nunca miento y que nunca he mentido", así de clara y rotunda ha sido la protagonista. La verdad sobre el embarazo de Marta Riesco María Patiño ha estallado en pleno programa de Sálvame y ha parado el programa para dar una noticia. "Marta Riesco tiene un proyecto inminente que no está vinculado a su faceta profesional. Ha tomado una decisión que afecta a la familia de su novio y es que Marta Riesco quiere quedarse embarazada", sentenció. Su información la apoyó Terelu Campos: "Siempre ha dicho que quiere el pack completo". Marta Riesco consiguió ser muy conocida en el mundo del corazón hace meses cuando empezó su relación con Antonio David Flores. Ella misma manifestó que no quiere ser un personaje público y que quería seguir siendo una reportera de El programa de Ana Rosa Quintana, en donde trabaja.