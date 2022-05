Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas "anónimas", el de famosos y el de niños. El programa ha conseguido poner el amor a la cocina y la creatividad como el epicentro de un reality en el que sus ediciones de concursantes conocidos, así como aquellos que buscan cumplir su sueño de ser cocineros, cautivan a millones de espectadores. Además, los tres jueces, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, sorprenden con cada valoración y sobre todo, con esos momentos de tensión en el que se ponen más serios. Pero, ¿cuánto cobran por participar en este programa de TVE? La web especializada en Televisión Bluper, ha publicado una información del Portal de Transparencia en el que aparece la relación de los sueldos de cada uno de los miembros que participan en el programa. En concreto, los tres jueces cobran 10.000 euros cada uno por programa. Los concursantes anónimos reciben 1.200 euros y los famosos, 3.000 euros por programa. Fue una de las concursantes más queridas y conocidas de la octava edición de Masterchef. Su nombre se dio a conocer entre toda la audiencia y acabó conquistando el corazón de muchos. De forma discreta, ajena a las batallas de "gallos" y "pollitos", Ana Iglesias fue ganando puntos en cada programa de 'MasterChef 8' hasta conseguir ganarlo. El confinamiento, extendido por la pandemia para los concursantes, fue decisivo porque le ayudó a relajarse, "practicar mucho y coger fuerzas" tal y como ella misma recalcaba en el momento de alzarse con el triunfo. Esta empresaria madrileña de 24 años, que hace ya más de un lustro emprendió su propio negocio -el taller de complementos Dos Primeras, cuyas creaciones ha lucido en cada programa- se impuso en una reñida final a Andy García e Iván Mariñas, cerrando una edición atípica en los ocho años de trayectoria de "MasterChef", ya que el estado de alarma paralizó la grabación y alargó el confinamiento de los concursantes, que tuvieron que convivir en una casa cuatro meses. Confinados desde enero. "Estar lejos de la familia tanto tiempo ha sido muy duro. Nosotros llevábamos confinados mucho más tiempo que el resto del país porque entramos en enero, pero he de decir que me vino genial, me relajé y cogí fuerzas. Me pasaba todo el día practicando y nos ayudamos los unos a los otros", dice en una entrevista con Efe que realizó tras su triunfo. Ahora Ana sigue en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales. Fue en ellas precisamente en donde ayer la joven relató una atípica visita al médico. En un día, este viernes, en el que todo parecía salirle mal. "Estaba tranquilamente esperando para entregar los análisis y me puse a buscarlos en el móvil. Una señora a mi lado empezó a reñir diciendo que había mucha gente todo el día con el móvil", aseguró sintiéndose atacada. El caso es que poco después fue a comprar un café en una gasolinera "y el chico fue tan tan amable que me alegró el día".